影后稱Netflix收購華納兄弟「災難性」 名導諾蘭也要出手了

Netflix以827億美元（約新台幣2兆5千9百億）收購華納兄弟探索頻道（Warner Bros. Discovery Inc.），震撼影視圈，有不少聲音擔憂電影的院線上映會受到嚴重影響。好萊塢傳奇影后珍芳達（Jane Fonda）現在便公開反對此計畫，稱這筆交易是「災難性」的發展，威脅要「摧毀我們的創意產業」。

珍芳達透過組織「第一修正案委員會」（Committee for the 1st Amendment）發表了反對這次收購的聲明，「今天華納兄弟探索公司接受收購出價的消息，是壟斷加劇的警訊，它威脅著整個娛樂產業、它所服務的民主公眾以及第一修正案。」她接著說：「這不僅僅是一筆可能摧毀我們創意產業的災難性商業交易，這是一場因（現任）政府對法律的公然無視而加劇的憲政危機。」

在主席克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的領導下，美國導演工會（The Directors Guild of America，DGA）也證實將與Netflix會面，討論有關對此收購計畫的擔憂。工會發言人在給《Deadline》的聲明中表示：「我們相信，一個充滿活力、具有競爭力的產業，一個能夠培養創造力並鼓勵人才進行良性競爭的產業，對於保障導演及其團隊的職業生涯和創意權利至關重要。我們將與Netflix會面，以闡述我們的擔憂並更好地理解他們對公司未來的願景。在我們進行盡職調查期間，我們將不會發表進一步評論。」

美國導演工會是第一個公開對Netflix與華納兄弟探索頻道收購案表示擔憂的好萊塢主要工會，該工會決定與Netflix展開對話，凸顯了整個產業對媒體整合及其對創意專業人士影響的普遍擔憂。

