影后裴斗娜首訪台 曝與金馬緣分！驚喜「麵店老闆竟然認識我」

以《屍戰朝鮮》、《駭人怪物》、《超感8人組》等代表作享譽國際的南韓影后裴斗娜，今（11/19）日受邀作為第62屆金馬影展嘉賓首度訪台，下午出席金馬記者會、晚間將以「大師課」與影迷分享從影心得，她一現身便吸引大批媒體，開場害羞用中文說「你好」，展現反差萌魅力。

裴斗娜坦言，早在來台前，她就從哥哥、家人及彩妝團隊口中聽聞「台灣是美食天堂」，自己熱愛旅遊、對吃特別講究，因此對台灣美食充滿期待。抵台僅一天，她便形容台灣風景宛如電影畫面般迷人，還透露來台灣以後「去一家金馬工作人員介紹的麵店，結果老闆居然認識我，真的嚇一跳！」她感性表示，韓流文化在全球受歡迎，讓她既驕傲又更有責任感，「更要努力做出值得大家喜愛的作品。」

本次受邀擔任金馬嘉賓，裴斗娜直言「金馬獎在亞洲非常具有象徵性」，並感謝金馬執委會的邀請。她曾在日本名導是枝裕和執導、台灣知名攝影師李屏賓掌鏡的《空氣人形》中飾演一具「擁有心」而活過來的充氣娃娃。

她透露自己當時因為語言文化背景各異，彼此溝通的機會不多，但仍記得李屏賓總愛拿攝影機在片場到處巡視的模樣，「在我眼中蠻可愛的，隔了多年再見面，很開心。」

身為韓國影視黃金期的崛起見證者，她一路與奉俊昊、朴贊郁、是枝裕和、《駭客任務》編導華卓斯基姊妹等優秀影人合作，深受啟發，「他們都非常有才華、也很努力。讓我明白作品要好，就要流血流汗，不能想著輕鬆混過。」她表示，韓國影視創作者面對危機反而更強大，這是韓國人共同的精神。

談到今年韓國電影市場觀眾驟減，她認為這是疫情衝擊加上受OTT崛起後難免的現象，感慨電影院場次減少讓她心痛，但仍相信電影魅力無可取代：「在家裡看串流，你是自己一個人欣賞，到戲院看電影，會有很多人一起感受。」她也認為，電影製作若能做到「非進戲院不可」，或許就是走出低迷的解方。

裴斗娜最後向台灣影迷喊話：「我真的很想見到台灣粉絲，知道很多人為我應援，能來到台灣，我到現在還是很開心，非常感謝金馬邀請我。」她並透露，今晚將在影展放映中親自與觀眾見面，「可以親自見到粉絲，我也很悸動、激動。」

