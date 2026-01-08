影后變歌姬？張曼玉傳參加《浪姐7》 製作單位半年遊說打造專屬舞台

張曼玉曾於2014年登上音樂節舞台演唱〈甜蜜蜜〉，獨特嗓音引發熱議。（圖／達志／美聯社，下同）

國際影后張曼玉有望再度登台，傳出已點頭參加中國實境節目《乘風2026》（《浪姐7》），成為節目最新一季最受矚目的焦點。儘管她尚未對此作出回應，製作單位據傳為邀請她歷時半年接洽，甚至量身打造演出條件，包括取消淘汰制度、安排專屬舞台與燈光音樂團隊，務求讓她在無壓環境中自在展現音樂魅力。

張曼玉傳將加盟《乘風2026》（浪姐7），節目方據傳為她量身打造無淘汰舞台，掀起粉絲熱議。

張曼玉過去因嗓音低沉且偶有走音，曾遭部分網友戲稱為「地獄來的聲音」、「被上帝遺棄的嗓音」，2014年在「草莓音樂節」首度演唱〈甜蜜蜜〉時表現不如預期，引發不小爭議。但她對此態度大器，曾坦言「我演了20部電影還被說成花瓶，唱歌也請給我20次機會」，展現對音樂的執著與包容外界聲音的氣度。

廣告 廣告

張曼玉曾推出英文專輯及電影主題曲〈如果沒了你〉、〈Look in My Eyes〉等作品。

事實上，張曼玉早在2004年便由EMI發行英語電影原聲帶《錯過又如何》，2015年更為電影《戀愛中的城市》創作並演唱主題曲〈如果沒了你〉，同年推出單曲〈Look in My Eyes〉；2019年則在綜藝節目《少年可期》中首次公開演唱未正式發行的原創歌曲〈年輕〉。多年來雖少在主流音樂圈曝光，但她持續參與創作、保持對音樂的熱情未減。

張曼玉傳將加盟《乘風2026》（浪姐7），節目方據傳為她量身打造無淘汰舞台，掀起粉絲熱議。

消息更指出，若成行，張曼玉的初登場將以爵士風格亮相，展現與節目中常見唱跳風格截然不同的表演形式。曾參與《浪姐6》的演員葉童便曾公開表示希望她加入，並透露張曼玉不僅熱愛音樂，過去也曾組過樂團、登上音樂節舞台，相信她「一定會喜歡舞台」。

網路上也湧現不少支持聲音，許多粉絲表示「就算走音也要聽」、「曼神來了我直接辦芒果VIP」、「她那麼喜歡唱歌，就該讓她唱！」對她再度挑戰音樂舞台給予高度期待。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女子聽信治頭痛偏方「生吞魚膽」慘送ICU 醫揭真相：比砒霜還毒

荷包蛋賣140元！北市早午餐內容物曝 網酸爆：大盤子

顧客喝高順手牽GG！老字號餐廳「鎮店之寶」遭竊 老闆崩潰：只想找回