影后豔遇「日本小狼狗」結果超無言 方志友英國行「長針眼斷桃花」

方志友曝金鐘前夕骨裂，體重巔峰趣事。東森綜合台提供

跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，本週六（29日）將播出全新「台中之旅」，由花甲藝人陸小芬、庹宗華，攜手少年藝人Darren邱凱偉、方志友，四人擦出意想不到的火花。陸小芬與庹宗華再續前緣，方志友自曝金鐘獎前夕離奇骨裂，讓這趟旅程充滿驚喜與爆笑。

陸小芬與庹宗華，相隔近40年後於《花甲少年趣旅行》再度合體，陸小芬感性表示，看見庹宗華閱歷豐富的智慧：「與他相處收穫很多，他帶我到另一種自己無法克服的境界，給我滿滿的力量。」庹宗華也驚喜地說，多年後再見陸小芬感到無比溫暖：「小芬姐把自己提升到這麼好的位置，卻依然保持著當初真誠且溫暖的心，完全沒有任何架子。」話鋒一轉，庹宗華更在享用美食時脫口說：「錄綜藝節目就是可以一直吃美食，拍戲真的好辛苦！好羨慕我弟（庹宗康）還可以出國，我什麼時候也可以主持一個綜藝節目？」突如其來的「敲碗」，立刻引發現場鼓譟，逼迫製作單位開新節目，笑翻眾人！

陸小芬、庹宗華，攜手少年藝人Darren邱凱偉、方志友，一同暢遊台中。東森綜合台提供

Darren邱凱偉則分享與方志友曾合作拍戲，稱讚她有驚人的耐力與意志力，「她沒有克服不了的難關，對前輩們又體貼照顧，實在精神可嘉。」方志友則笑說，和Darren哥錄製《花甲》總是能感到放鬆，「他不僅是超幽默大師，什麼梗都接得下去！」談到與影后陸小芬朝夕相處的感想，Darren邱凱偉表示：「我是看著小芬姐的電視作品長大的，能和女神一起在節目裡渡過各種難關，感覺她就像媽媽一樣溫暖。」方志友則形容陸小芬有著天真爛漫又真誠的內心。

陸小芬與庹宗華相隔近40年後再度合體，大方讚譽彼此。東森綜合台提供

旅行途中，聊到有沒有豔遇的經驗？陸小芬秒答「有」，還笑稱對方是「小狼狗」還是位日本人，但後續因各奔東西、沒有交集而不了了之：「沒有特別傷心，因為根本沒有動心。」方志友則自曝年輕時到英國期待豔遇，還準備了性感裝扮，卻沒想到一到英國就長了針眼，讓她哭喊：「老天爺不讓我好好豔遇！」自認是吃貨的她分享以前到澎湖拍戲，自己吃完超大碗海鮮粥，還接續嗑完3大盒黑糖糕，到達人生體重巔峰60公斤，還搞笑爆料：「那時候跟李運慶拍戲，我要跳到他的背上讓他背我，我還記得我跳上去時，他情不自禁地發出用力扛下的聲音，我對他很不好意思。」

陸小芬爆豔遇日本小狼狗！東森綜合台提供

一行人玩起「我有你沒有」遊戲，方志友自爆在金鐘獎前兩天意外骨裂！她透露，事發當下剛試完禮服，開心地走出造型工作室，結果一個轉身，腳板竟撞到樓梯尖銳處，直接造成骨裂。恰巧兩天後就是金鐘獎，再過兩天又要去北歐渡假，讓她坐著電動輪椅出席典禮跟渡假，連醫生都說她「偏衰」。

Darren邱凱偉感言很榮幸與女神同框,稱巷媽媽一樣溫暖!東森綜合台提



