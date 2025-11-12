影后陸小芬碰壁！三顧茅廬「堵」本土女星遭拒 慘吃閉門羹

記者宋亭誼／台北報導

《接住流星的人》11月13日完結篇。（圖／大愛提供）

陸小芬主演的大愛劇《接住流星的人》讓粉絲一飽眼福，劇中她跟謝展榮相隔多年後重逢，與李國強告別的戲，陸小芬幾乎零台詞，用眼神說話，展現影后實力與不著痕跡的自然演技，不僅讓後輩們驚豔到全身雞皮疙瘩，也讓網友紛紛留言「我看到了陸小芬的爆發力，台灣女人真的了不起，用一輩子來證實自己獨有的能量！」。

陸小芬（左）對錦雯窮追不捨。（圖／大愛提供）

《接住流星的人》16集劇情已經走到尾聲，明（13）日將迎來完結篇。錦雯跟陸小芬對戲後，還特別錄了一段影片上傳社群，用迷妹口吻跟陸小芬說：「我覺得妳是巨星，可是妳沒有巨星的架子」，陸小芬秒回「鋸子的鋸是嗎？」。

錦雯把握機會立馬請益「人生的意義」，陸小芬怡然自得表示「已經走過驚濤駭浪，刮風下雨、颱風晴天，都是自己走，生命到最後就是要自己去克服，自己去成就，自己去創造，自己去得到，自己去承接失落、失敗、創傷，其實那也都是好事」，強調「到最後，活著，很健康，就贏了」。

錦雯在劇中飾演經營補習班的人，結束營業後，陸小芬為了延攬錦雯，三顧茅盧想盡辦法讓錦雯從加入志工行列，演出過程既溫馨又逗趣。劇中陸小芬窮追不捨的在市場、銀行、河堤「堵」錦雯，錦雯也用她可愛中帶著倔強的演技，讓陸小芬吃閉門羹、碰軟釘子。

林書函（左）飾演腦性麻痺患者，右為陸小芬。（圖／大愛提供）

入圍第55屆金鐘獎「迷你劇集電視電影新進演員獎」的林書函，在劇中飾演腦性麻痺、走路不方便的特教老師，演出自然不造作。大愛劇《接住流星的人》講述三重新芽課輔班中，志工老師們為弱勢家庭孩子提供不只課業輔導，更著重品德教育的真實故事，10月23日起，週一至週五，每晚八點在大愛電視及大愛劇場YouTube頻道中同步播出。

