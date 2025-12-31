影后領獎了！范冰冰親手簽收金馬 粉絲微博測試：看這張照片能存活多久

范冰冰在跨年夜前，終於由導演張吉安手中，領到了金馬最佳女主角獎座。翻攝臉書＠張吉安 Chong Keat Aun

以電影《地母》榮獲金馬影后的范冰冰，於頒獎典禮當晚透過導演張吉安以視訊連線方式「隔空領獎」，但這份實體的榮耀終於在跨年夜前夕正式交到了她的手中。這兩天范冰冰前往馬來西亞參與跨年活動，張吉安導演也於今（31）日發文證實，已經在2025年結束前正式將這座沉甸甸的最佳女主角獎座交給范冰冰，讓這份遲來的喜悅在歲末年終圓滿達成。

跨海領獎淚崩1小時 700則賀訊齊賀一代女皇王者歸來

張吉安日前來台受訪時，表示頒獎典禮當晚，范冰冰在電話那頭激動地哭了一個多小時，也收到了超過700則的祝賀訊息，甚至包含許多許久未聯絡的中國重量級演員紛紛致意。

廣告 廣告

張吉安表示，看著范冰冰雀躍捧著金馬獎座的模樣，腦中也浮現她為了《地母》下鄉到吉打駐村生活的點滴，那些下田、插秧、牽水牛、摘菜甚至解降的畫面歷歷在目，他也期許這部作品明年能在一刀不剪的情況下繼續巡映。

范冰冰為《地母》實際到馬來西亞鄉下住村過著農婦生活。翻攝IG＠bingbing_fan

有趣的是，范冰冰拿下金馬影后，在中國完全沒有媒體報導，微博上也不見任何蹤跡，范冰冰本人微博也隻字未提，僅在instgram上寫了感想。有中國網友轉貼范冰冰頭頂金馬獎座的照片，寫著：「看這張照片能存活多久？」顯示范冰冰之前因逃漏稅被封殺的禁令，至今還未解除。

范冰冰頭頂金馬獎座，掩不住的滿滿感動。翻攝臉書＠張吉安

女神保養近乎瘋魔 地獄減肥食譜驚呆導演直呼不是人吃的

范冰冰為了重返演員之路，敬業精神讓導演張吉安與同劇演員許恩怡都印象深刻。除了「早黑晚白」的敷臉策略：早上敷黑面膜、晚上換白面膜，甚至上工下車時臉上都還貼著一片，永遠維持100%的戰鬥力。張吉安也透露范冰冰的減肥食譜「不是人吃的」。他透露曾好奇嘗試了一口范冰冰的餐點，沒想到味道極度生澀，讓他驚呼這完全不是平常人會吞下去的東西。



回到原文

更多鏡報報導

小S跨年少了她！南韓雪地驚現「大S楓紅」奇蹟 英國紀念長椅銘牌惹哭萬人

蔡依林大巨蛋開唱！音樂總監曝300頁劇本祕辛 「這細節」網瘋傳有神祕意涵

林俊傑認愛小20歲正宮！網驚眉眼激似田馥甄 Hebe遠赴韓國寺廟避紛擾