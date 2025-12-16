影后高伊玲抵彰化分享人生劇本鼓勵年輕人勇敢追夢

影后高伊玲抵彰化，分享「人生劇本」鼓勵年輕人勇敢追夢。（圖：李河錫攝）

彰化縣政府為鼓勵青年探索自我、勇敢追夢，特別在彰化演藝廳舉辦「名人講座」，邀請主演《我家的事》勇奪台北電影節影后的高伊玲，以「角色之外的人生劇本～高伊玲的表演與選擇」為題，和青年朋友們對談，分享從劇場到影視表演的歷程與心境轉折，勉勵青年們重新思考職涯方向與人生價值。

從主持人轉型成功、成為專業演員的高伊玲，以主演《我家的事》勇奪「第27屆台北電影節」最佳女主角獎，還獲得入圍「第62屆金馬獎」最佳女主角的肯定；縣長王惠美讚賞指出，更難得的是，這部電影是由彰化子弟導演「潘客印」所執導，把縣境內社頭鄉的織襪產業，以及田中和員林等特有人文與場景，悉數呈現在《我家的事》影片中；並推薦「高伊玲」小姐本身就是一位成功的主持人，又從電視劇一路演出到電影，演藝經驗多元又豐富，相信她透過精彩的現身講述各種人生歷練，能帶給青年朋友們寶貴的啟發與借鏡。

高伊玲則表示，很高興能和各年齡層的朋友們，一起暢聊人生故事，希望透過分享一路上的感動及謝意，成為彼此人生奮鬥的動力。

人生劇本可以更精彩！影后高伊玲抵彰化，分享「人生劇本」鼓勵年輕人勇敢追夢。（圖：李河錫攝）

為協助青年建立正向積極的職涯態度，強化自我定位與職場適應能力，縣府青發處特別邀請名人分享走過歲月的生命故事；處長陳柏村表示，將會持續推動各項青年支持政策，包括最高30萬元創業補助、青年安薪就業補助、學貸利息補貼、職場實習創薪加倍領與各種職涯講座及活動等，提供給彰化青年築夢的堅實後盾，讓更多青年能安心在彰化這片土地上實現夢想，發出璀璨的光芒。（李河錫報導）