「影后」加持《功夫》！曾莞婷升格演媽 火辣造型直接圈粉

曾莞婷（左）在《功夫》中升格飾演王淨的辣媽，朱軒洋（右）也為她著迷。（麻吉砥加提供）

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作電影《功夫》，由戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷主演，另並邀請不少明星跨刀，其中玖壹壹成員春風挑戰「黑白郎君」厚重妝容，甚至「爛臉也要演！」健志、洋蔥分別飾演「飛龍、飛虎」，還有曾莞婷升格飾演王淨的媽媽，火辣老闆娘造型引發熱烈討論。

在新作《功夫》中，導演九把刀回顧成長過程中深受影響的武俠電影，除了將經典片段融入電影、向多部名作致敬外，他更完整取得多方授權，巧妙將觀眾熟悉的角色轉化爲片中500年前的武林高手群。這群回憶裡的武學宗師，正是師父戴立忍高強功夫的武學起源，也奠定了整個江湖流派，由玖壹壹成員春風、健志、洋蔥以及禾浩辰共同演出，洪都拉斯、黃瀞怡則分別飾演戴立忍的師父與師妹。

玖壹壹成員健志、洋蔥在《功夫》中驚喜現身。（麻吉砥加提供）

在最新曝光的花絮中，玖壹壹成員春風率先挑戰片中造型最繁複、辨識度極高的角色「黑白郎君」，厚重妝容幾乎讓人認不出本尊，角色臺詞充滿喜感、笑果十足，春風自己都忍不住數度笑場。導演九把刀透露，春風其實臉部肌膚相當敏感，但為了力挺《功夫》，仍毫不猶豫接受高難度妝容挑戰，讓九把刀感動不已：「他抱著爛臉也要演的決心！」

玖壹壹另兩位成員健志與洋蔥，則挑戰觀眾耳熟能詳的經典角色「飛龍、飛虎」。健志表示，兩人造型特別請來《飛龍在天》原班化妝師操刀，「完全還原原版規格！」兩人一登場經典台詞立刻脫口而出，瞬間勾起滿滿回憶殺，將觀眾一秒拉回千禧年的背景時空。以《影后》奪下金鐘獎最佳女配角的曾莞婷，這次在《功夫》升格飾演王淨的媽媽「阿芬」，與「阿義」朱軒洋之間有段藏不住心動火花的曖昧情愫。在冰菓店工作的曾莞婷一身火辣造型，畫面一曝光立刻成為話題焦點，她笑說：「沒想到我已經可以演媽媽了，而且當媽還要穿這麼辣！」

玖壹壹成員春風，冒著爛臉的風險也要力挺《功夫》。（麻吉砥加提供）

《功夫》將於2月13日新春賀歲檔上映，更多資訊請洽官方粉絲團FB：、IG。

