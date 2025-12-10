《影后》史艾瑪爆有「穩交同居人」 和經紀人親密互動全被拍！27字回應戀情

林廷憶在社群上也經常分享與經紀人互動。翻攝IG @imsuri_____

25歲的林廷憶憑藉《影后》中「史艾瑪」一角爆紅，自稱「母胎單身」，但被《CTWANT》週刊拍到與經紀人在大街上親密互動，以及疑似有同居人，報導並指出，她身邊已有穩定交往的對象。

報導指出，林廷憶在《影后》金鐘慶功宴後，與經紀人走在大街上，不時摟腰擁抱，或是親密玩自拍，互動宛如甜蜜情侶。此外，林廷憶也被拍到與同居人居家模樣，兩人一起拿衣服到自助洗衣店、採買日常生活用品、到郵局辦事等行程全都緊黏，似乎已是很穩定的關係。

演技被肯定！經紀人回應戀情：專注工作

林廷憶演藝前景備受期待。劉耀勻攝

對於被爆戀情，林廷憶經紀人回應：「感謝您的關心，目前專注於工作安排，其他部分不便回應，謝謝理解。」林廷憶在《影后》爆紅後進軍國際，戲約不斷，雖沒拿下金鐘女主角獎，但在第7屆亞洲內容大獎&全球OTT大獎奪下最佳新人女演員，演技也備受業界肯定。



