《影后》導演把張孝全變成「廢中年」 為戲獻唱喊話：我很真誠！揭露被「拆解」過程

姚淳耀（右起）、張孝全、黃迪揚合作演出《欠妳的那場婚禮》。公視提供

金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後，推出全新力作《欠妳的那場婚禮》，首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚等實力派演員，讓戲劇男神張孝全成了落魄中年男子。

《欠妳的那場婚禮》講述曾經憑一張帥臉與音樂才華風靡樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全飾），中年後自我感覺良好卻再也寫不出歌，更與妻子陳立璇（蘇慧倫飾）的關係降至冰點。他不明白，當年那個25歲出道即巔峰、意氣風發的自己（朱軒洋飾），為何會淪落至此？就在他試圖挽救破碎的婚姻時，一場超現實的奇蹟悄然降臨，帶領他重新找回愛的初衷。

廣告 廣告

嚴藝文表示，《欠妳的那場婚禮》是承載著她對「男子樂團」和「音樂」的迷戀之作，她更在殺青之後，真的報名學爵士鼓，「因為對樂團和音樂的熱血種子還在血液裡燃燒，我默默許下一定要『學會』一種樂器。」嚴藝文也透露，因為兩位男主角是樂團主唱的設定，所以在開拍前花了許多時間精神上吉他課，歌唱課。

朱軒洋坦言開拍前集訓唱歌、跳舞、吉他等課程很像練習生的生活。公視提供

首度挑戰飾演生活感十足的「廢中年」張孝全分享第一次看到劇本時：「原以為是單純的喜劇，在閱讀幾次後就發現不是那麼簡單的故事。」也因為過往沒有嘗試過因此決心接演。對於詮釋樂團主唱的角色設定，為戲獻唱的張孝全也趣味表示：「我很真誠。」讓人非常期待。

張孝全首次與嚴藝文合作，剛開始兩人對於呈現的狀態一直無法達到彼此的想像，「我覺得這次有很多突破，讓演員拆解再重組，真的是很棒的經驗。」談到與演員的合作，嚴藝文笑說與張孝全首次見面試鏡剛好是自己生日，當時立刻被他眼中的溫柔感吸引，「這跟我在螢幕上看到的硬漢形象完全不同，那個眼神正是我想像中年周可傑的樣子。」

張孝全（中）首度挑戰飾演生活感十足的「廢中年」，和姚淳耀（右）、黃迪揚組Band。公視提供

朱軒洋無法想像自己成為樂團主唱

朱軒洋對於要在劇中開唱表示很難想像，「在看劇本的時候會在腦海裡想像畫面，但是看這個角色的時候，完全沒畫面，沒辦法想像自己成為一個樂團主唱會是什麼樣子，所以這個角色很吸引我想挑戰。」

朱軒洋也透露，以前跟朋友去唱歌都是屬於不太唱的，也不是會隨音樂舞動的人，沒想到這次因為角色要成為樂團主唱、要會彈吉他、跳舞、唱歌，所有技能對於朱軒洋都是全新的領域和挑戰，「這次透過拍戲免費上了吉他課、唱歌課、跳舞課，其實很過癮，前製的幾個月幾乎每天排滿課程，很像練習生的生活⋯⋯很充實。」

朱軒洋對於要在劇中開唱表示很難想像。公視提供

談及練唱過程，朱軒洋坦言覺得自己唱歌不是好聽的，「但也不至於太爛，沒想到唱歌老師說我很差，需要加強練習、也加了很多課。從練習丹田發聲、音準、節奏開始，大概持續上了3個月。後來戲裡表演唱歌的部分連續拍了兩天，一天唱了大概30到40次，可能真的多少有用到丹田發聲，所以才有辦法唱那麼多次。加上台下演出觀眾的人也很多，真的需要勇氣才能在舞台上唱！」

嚴藝文陷入「殺青症候群」兩週：不想離開

嚴藝文向來擅長以女生視角寫故事，但《欠妳的那場婚禮》卻以男生視角為主，她形容：「對我來說是一趟全新的冒險，搞定一群女演員和搞定一群男演員竟然是如此截然不同的體驗，太刺激太驚險也太感動，以至於殺青後大概有兩個星期走不出來所謂的『殺青症候群』。那兩個星期我沒辦法做任何事，因為我太想念裡面的每一個角色每一個演員，我還不想從這個故事中離開。」

《欠妳的那場婚禮》首張海報中，張孝全（左）與朱軒洋同框呈現虛實感。公視提供

海報視覺由設計師陳世川操刀，以粉紫色系搭配手作塗鴉感呈現青春活力。亮點在於男主角「雙周可傑」的時空交會，張孝全飾演的中年版與朱軒洋飾演的25歲版同框，貫穿婚姻、情感與成長等核心主題。年輕版以半透明視覺呈現虛實交錯的時光感，引發後續劇情想像空間。影集《欠妳的那場婚禮》將於今年第二季在公共電視播出。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／郭書瑤大方曬「童顏巨乳」能露就露！甩容貌焦慮轉捩點曝光：難道要整形？

桂綸鎂街頭崩潰對「老公」怒吼：去哪都是地獄！感嘆人生很多艱難時刻

58歲鄭伊健一原因被讚「活網男神」 6字心法面對外界評論！私下不怕被認出

蘆洲逆子屠雙親！客廳滿地鮮血無處站立 老母頭顱凹陷死狀極慘