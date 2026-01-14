《影后》流氓爆紅！詹懷雲大方接受標籤：這些標籤總和起來，就是我

距離《影后》爆紅已過一年，詹懷雲的生活好像變了很多，但又好像什麼都沒變。機會變多了，關注的目光也變多了，但他依然是那個穿梭在城市與海邊的大男孩。從初出茅廬、暫別螢光幕，到再度爆紅竄起，他正用一種獨特的步調，在繁忙的演藝圈裡，找到屬於自己的節奏。

平常心

談起近期生活，詹懷雲坦言，除了工作量增加，本質上並沒有太大改變。面對日益增多的關注，他從最初的不適應與緊張，慢慢調整成「平常心」。對他而言，這是一種提醒：把事情做得更好，而不是在名聲膨脹中忘了自己幾兩重。

對於外界賦予的「犬系帥哥」、「初戀男友」等標籤，他並不抗拒。「在大家還不了解你之前，標籤能讓人更快認識你是誰。」他認為這不是壞事，也展現出無需急於證明的自信，「也許最後這些標籤總和起來，就是我詹懷雲這個人。」

（圖／《Bella儂儂》雜誌）

青春電影裡的共鳴與收穫

近期接連出演《有病才會喜歡》、《命中註定》等青春愛情電影，詹懷雲認為青春是每個人必經的過程，因此並不排斥這類型角色，也希望觀眾能在其中找到共鳴。拍攝這些作品時，他彷彿重返無憂無慮的校園時光，而這份「回到青春」的感覺，是他覺得最大的收穫。

更令他感動的，是影迷的回饋。因為片中觸及病症、生涯迷惘等議題，許多觀眾留言告訴他，自己因為作品而獲得面對生活的勇氣，或開始懂得珍惜當下。「當一個演員，作品能感動別人，就是一件很開心的事。」這也讓他更確信，青春片不只是娛樂，同樣能傳遞深層的力量。

從「我就爛」到「鬆弛感」

若觀察詹懷雲的演技，常被稱讚很有「鬆弛感」——那種不刻意、自然流動的呈現方式，可說是他的最大武器。而這樣的狀態，竟源自他過去「我就爛」的心態。他解釋，那並非消極，而是一種「因為沒什麼好輸的，所以不怕輸」的觸底反彈。這讓他學會放鬆、不與他人比較，專注於當下——「反正原本就夠爛了，也不會差到哪去。」

如今，這種心態逐漸進化成「希望能比上次更好」。而這套哲學也反映在他對休息的看法：「大家都覺得休息是逃避，但我認為休息是為了走更長遠的路。」在忙碌的拍攝間隙，只有適時停下來喘口氣，才能真正沉澱與思考；不過度用力，反而更能恰如其分。

（圖／《Bella儂儂》雜誌）

再次相遇

近期詹懷雲參與演出的喜劇《何百芮的地獄毒白》第二季《何百芮的地獄戀曲》也即將開播，對他來說是一次特別的經驗。這是他首次參與兩季連拍的作品，回到劇組就像見到老朋友。與劇中的三個姊姊郭書瑤、鍾瑤、孫可芳，以及阿Ken等人相處融洽，感情非常好。

他在第二季中飾演的弟弟也將迎來戀愛戲，「這算是我生涯早期拍的愛情戲，還蠻期待的。」他坦言：「有時候一部戲殺青都會有點落寞，好像要跟一個好朋友永別，再也不會見面了。所以像這樣有『第二季』的機會可以回歸，真的很珍惜。」

人生如釣魚

工作之餘，詹懷雲的舒壓方式離不開大自然。騎車、爬山，或者獨自去海邊釣魚，都是他與自己對話的時間。他認為釣魚就像談戀愛，也像人生：「需要耐心、需要運氣，有時候即便上鉤了也會溜走，一切都是緣分。」重點在於享受等待的過程，得失心不要太重。

在大自然面前，他感受到自己的渺小，那些在城市裡糾結的煩惱也瞬間變得微不足道。「心情好就到處走走，心情不好也四處散步。」這就是詹懷雲，一個在努力與放鬆之間，仍保持真實的演員。

