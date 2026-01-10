《影后》流氓一角爆紅！詹懷雲走紅後只做一件事：學會平常心

〔記者李紹綾／台北報導〕詹懷雲2014年出道，10年後憑影集《影后》「流氓」一角爆紅。談起近期生活，他坦言，除了工作量增加，本質上並沒有太大改變。面對日益增多的關注，他從最初的不適應與緊張，慢慢調整成「平常心」。

對於外界賦予的「犬系帥哥」、「初戀男友」等標籤，詹懷雲並不抗拒。他說：「在大家還不了解你之前，標籤能讓人更快認識你是誰。」他認為這不是壞事，也展現出無需急於證明的自信，「也許最後這些標籤總和起來，就是我詹懷雲這個人」。

詹懷雲近期接連演出《有病才會喜歡》、《命中註定那頭鵝》等青春愛情電影。他認為青春是每個人必經的過程，因此並不排斥這類型角色，也希望觀眾能在其中找到共鳴。拍攝這些作品時，他彷彿重返無憂無慮的校園時光，而這份「回到青春」的感覺，是他覺得最大的收穫。

更令他感動的，是影迷的回饋。因為片中觸及病症、生涯迷惘等議題，許多觀眾留言告訴他，自己因為作品而獲得面對生活的勇氣，或開始懂得珍惜當下。「當一個演員，作品能感動別人，就是一件很開心的事」，這也讓他更確信，青春片不只是娛樂，同樣能傳遞深層的力量。

詹懷雲近期播出的作品為影集《何百芮的地獄毒白》第二季《何百芮的地獄戀曲》，對他來說是一次特別的經驗。這是他首次參與兩季連拍的作品，回到劇組就像見到老朋友，與劇中的三個姊姊郭書瑤、鍾瑶、孫可芳，以及阿Ken等人相處融洽，感情非常好。

他在第二季中飾演的弟弟也將迎來戀愛戲，「這算是我生涯早期拍的愛情戲，還滿期待的」。他坦言：「有時候一部戲殺青都會有點落寞，好像要跟一個好朋友永別，再也不會見面了。所以像這樣有『第二季』的機會可以回歸，真的很珍惜。」

工作之餘，詹懷雲的舒壓方式離不開大自然。騎車、爬山，或是獨自到海邊釣魚，都是他與自己對話的時間。他認為釣魚就像談戀愛，也像人生：「需要耐心、需要運氣，有時候即便上鉤了也會溜走，一切都是緣分。」重點在於享受等待的過程，得失心不要太重。在大自然面前，他感受到自己的渺小，那些在城市裡糾結的煩惱也瞬間變得微不足道，「心情好就到處走走，心情不好也四處散步」。

