《影后》薛仕凌閃兵自首！黃迪揚曝當「巡防兵」經驗：如岸邊的火影忍者

電影《自殺通告》今（5）日在台舉辦首映會，日前演員薛仕凌昨自首閃兵，以30萬元交保，對此，與他在《影后》合作的黃迪揚被問起薛仕凌閃兵自首事件直呼：「我有當兵，因為在劇中沒有交集，沒有立場去做評論。」

黃迪揚透露，兩人雖曾合作過《影后》，但並未有太多接觸，「連聯絡方式都沒有」，不便做任何評論，只能說自己有當兵。其中，他也大方分享自己當兵時的趣事與體悟，談到當兵話題，話匣子整個打開，描述十分生動。

他分享自己於2012年在屏東東港當巡防兵，負責海岸巡防、反走私、反偷渡等任務。因為想多存一點錢，黃迪揚因此自願報考班長（原先薪水6千多元，班長可以加薪到1萬1千元），當兵時省吃儉用，一退伍立刻去買iPhone 6。

他透露屏東東港是南部第一大港，工作十分忙碌且精彩，曾經遇到移工打架，笑著說：「海巡猶如岸邊的火影忍者！」也見過浮屍，抓偷渡客等等經驗，其中親見家屬認屍的那一幕，心情十分複雜。黃迪揚透露自己在26歲當兵，年紀偏老，但是一群男生相處在一起的經驗很特別，笑回：「因此我對於男性物種非常了解！」也能做為日後演戲的養分。

被問到想對即將入伍或面臨服兵役爭議的藝人說些什麼？黃迪揚笑回：「當兵就是要在各種狀況下找到樂趣，就像在學校念書一樣，學會調整心態，你才會更快樂。」至於當學生比較累還是當兵比較累？他不假思索地回應：「當學生比較累！」

