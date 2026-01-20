《影后》黃金搭檔改拍男人故事！嚴藝文把張孝全搞成超廢大叔

【緯來新聞網】嚴藝文再度執導演筒，與搭檔製作人丁長鈺製作年度愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》，是她們首度以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊演出，今（20日）釋出前導海報，宣布定檔2026年第二季，兩位男主角的造型和角色個性搶先曝光。

張孝全（中）拋開硬漢型男形象，與姚淳耀（右）、黃迪揚組band。（圖／公視提供）

嚴藝文表示《欠妳的那場婚禮》是承載著她對「男子樂團」和「音樂」的迷戀之作，「這齣戲滿足了我把音樂融入戲劇的夢想，我很期待觀眾看戲之後的回饋」，殺青之後，真的報名學爵士鼓了，「因為對樂團和音樂的熱血種子還在血液裡燃燒，我默默許下一定要『學會』一種樂器」。



張孝全與以往角色形象有很大的落差，首度挑戰生活感十足的「廢中年」，分享第一次看到劇本時：「原以為是單純的喜劇，在閱讀幾次後就發現不是那麼簡單的故事。」因沒有嘗試過決心接演。對於詮釋樂團主唱的角色設定，為戲獻唱的張孝全趣味表示「我很真誠」。

朱軒洋演出樂團主唱。（圖／公視提供）

首次與導演嚴藝文合作，剛開始兩人對於呈現的狀態一直無法達到彼此的想像，他說：「我覺得這次有很多突破，讓演員拆解再重組，真的是很棒的經驗。」嚴藝文笑說與張孝全首次試鏡剛好是自己生日，當時立刻被他眼中的溫柔感吸引，「這跟我在螢幕上看到的硬漢形象完全不同，那個眼神正是我想像中年周可傑的樣子」。



朱軒洋對於要在劇中開唱感到很難想像，「在看劇本的時候會在腦海裡想像畫面，但是看這個角色的時候完全沒畫面，沒辦法想像自己成為一個樂團主唱會是什麼樣子，所以這個角色很吸引我想挑戰」。



他也透露，以前跟朋友去唱歌都不太唱，也不是會隨音樂舞動的人，沒想到這次因為角色要成為樂團主唱、要會彈吉他、跳舞、唱歌，「這次透過拍戲免費上了吉他課、唱歌課、跳舞課，其實很過癮，前製的幾個月幾乎每天排滿課程，很像練習生的生活、很充實」。

《欠妳的那場婚禮》海報。（圖／公視提供）

朱軒洋自認唱歌不是好聽的，「但也不至於太爛，沒想到唱歌老師說我很差，需要加強練習、也加了很多課。從練習丹田發聲、音準、節奏開始，大概持續上了3個月。後來戲裡表演唱歌的部分連續拍了兩天，一天唱了大概30到40次，可能真的多少有用到丹田發聲，所以才有辦法唱那麼多次。加上台下演出觀眾的人也很多，真的需要勇氣才能在舞台上唱」。



《欠妳的那場婚禮》是一齣比較以男生視角訴說的故事，嚴藝文說：「搞定一群女演員，和搞定一群男演員竟是如此截然不同的體驗，太刺激太驚險也太感動，以至於殺青後大概有兩個星期走不出『殺青症候群』，沒辦法做任何事，因為我太想念裡面的每一個角色。《欠妳的那場婚禮》將於今年第二季在公視播出。

