《影后》TB痛揭失去「2摯愛」溫柔道別：有緣會再見 中空西裝外套又帥又辣

30歲的李雪在《影后》中飾演女同志導演「唐寶兒（TB）」爆紅，並接下保養品代言，但感嘆蛇年是「人生高低起伏一次到位」的一年，接連痛失生命中最重要的寶貝，陪伴多年的青蛙與貓咪相繼離開，讓她相當心痛。

李雪對每一個「孩子」的離開都極為不捨，卻選擇用最溫柔的方式道別。她相信，生命只是換一種形式存在，也衷心祝福這些寶貝能去到更好的地方，「有緣的話，終究還會再見。」

代言照火辣開深V！西裝外套添帥氣

新的一年，李雪即將帶著新作品跟觀眾見面。Nature Tree提供

新的一年李雪依舊作品不斷，笑說希望馬年能跑得更遠，繼續把戲演好、把生活過好，帶著這一年累積的掌聲與思念，轉化成前進的力量。代言照中，其中一套造型身穿中空西裝外套，展現火辣風格。

李雪在歡呼聲中，多了一層說不出口的心痛。Nature Tree提供



