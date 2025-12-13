影城不提告！闖欣欣秀泰白看電影 怪男被依社維法裁罰

記者楊忠翰／台北報導

北市吳男闖入欣欣秀泰影城白看電影遭帶回派出所。（圖／翻攝畫面）

台北市1名52歲吳姓男子，今年8月間闖入欣欣秀泰影城，並直接坐在影廳空位，欲白看一場院線電影，影城人員要求他離去遭拒，無奈之下只好報警處理，警方獲報後趕抵現場，並將吳男帶回派出所偵訊，由於該影城主任決定不提告，警方遂依社維法函送簡易庭裁罰，台北地院裁定罰鍰1000元。

中山分局表示，今年8月20日晚間7時許，吳男闖入欣欣秀泰影城，先是擋在換餐區前方，影城人員打電話報案，巡邏警員後將他勸離；過沒多久，吳男再度返回影城，並在未購票的情形下，擅自坐進影廳空位，打算白看一場電影；由於吳男身無分文，經影城人員勸導後仍不離去，警員遂將他帶回派出所偵訊。

吳男應訊時辯稱，他只是想看電影，並請現場所有民眾吃東西，當時他是在排隊買單；但吳男坦承身上沒有現金，影城主任也明確表示：「沒有要做他的生意」，顯然吳男並無實際購票能力，卻假借事端反覆滋擾影城，不過影城主任不願提告，警方遂將吳男依社維法函送簡易庭裁罰。

法官認為，吳男假借事端滋擾營業場所，已逾越一般社會大眾所容許之合理範圍，有妨害公共秩序、擾亂社會安寧之目的，遂依社維法裁罰1000元，由於吳男以書狀聲明捨棄抗告權，因此本案確定。

