影城人妻副理偷吃！每週摩鐵「激戰3回合」…走路怪怪的 綠帽尪抓包

記者羅欣怡／新竹報導

新竹人妻小美在影城擔任副理，愛上在影城擔任計時工的阿力後結婚，但婚後小美又與前科犯交往，多次上摩鐵激戰，每次都大戰2至3回合，阿力苦勸回頭，卻被小美反擊「要找回婚前的自己」，阿力甚至因此罹患恐慌症，憤而提告求償百萬，新竹地院判小美需賠償阿力25萬元。

判決書指出，小美和阿力2015年結婚育有2子女，一家和樂的日子過了10年，阿力卻在去年（2024）發現小美開始注重外表還會噴香水，也不讓阿力碰觸，走路姿勢也怪怪的，在阿力追問下，小美坦承自己正在和前科犯交往，經常跟小王上摩鐵，每次開房都要激戰2到3次，還說是為了「找回婚前的自己」。

小美在阿力逼問下，不但沒有悔意，甚至還嗆聲「出軌、犯法、破壞家庭？」「我覺得就只是做開心的事情而已」，當阿力問她是否執意如此時，小美繼續嗆「嗯，這肯定的。目前」、「才能夠名正言順的跟他繼續相處！」阿力因此罹患恐慌症，決定向小美求償100萬。

小美反控阿力，婚後不久就請辭賦閒在家長期不工作，子女托育費、家庭生活費由她一肩扛起，她否認偷吃小王。法官調查，小美多次與阿力對話時，坦承與小王在摩鐵發生多次性行為，經查摩鐵的出入記錄與實情相近，因此採信阿力說詞，判小美需賠償25萬元。

