影城女副理偷吃小王！「走路姿勢變了」遭尪抓包出軌

一名電影院女副理與麻將館認識的前科犯發生婚外情。（示意圖／pexels）





新竹一名女子小美（化名）擔任電影院副理，11年前與同事阿強（化名）結婚，但婚後她卻與一名麻將館認識的前科犯發生婚外情，被阿強抓包後還嗆聲說「只是做開心的事情而已」。阿強憤而對小美提告求償，法院小美需賠償25萬。

根據判決書，小美擔任新竹一間電影院副理，2015年跟打工的同事阿強結婚，沒想到結婚10年後，小美忽然不願意跟阿強有肢體接觸、開始注重外表，走路姿勢也變得奇怪。阿強對小美的行為舉止開始起了疑心。

阿強攤牌質問小美後，小美坦承在麻將館邂逅一名前科犯大明（化名），交往後常上摩鐵，小美還說是要「要找回婚前的自己」，更以輕鬆、毫不在乎的語氣說自己「只是做開心的事情而已」，讓阿強十分傻眼。

阿強對小美提告求償100萬元，他表示因為小美出軌而深受打擊、傷心欲絕，開始出現恐慌症狀，需要服藥才能入睡；小美則反控阿強婚後不久就辭職在家不工作，家計由她一肩扛起，連阿強父母買的房子貸款都是她在繳納，指控阿強畏苦怕難、個性退縮，無法擔負支撐家庭的責任，連離婚都無法下定決心。新竹地院法官審理後，認定小美出軌在先為真，侵害阿強的配偶權，需要賠償25萬元給阿強。

