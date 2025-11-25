影城市建可負擔房屋 社區憂心影響環境 批欠缺民主諮詢

洛杉磯影城市（Studio City）一項新建的可負擔房屋計畫引發了社區爭議，原因是大樓旁邊是單一家庭獨立屋群，鄰居們亦同時擔心新計畫將影響當區的交通和環境，又批評計畫的進行欠缺民主諮詢。

洛杉磯市現正透過「全市住房鼓勵計畫」（Citywide Housing Incentive Program，CHIP），推動加快可負擔房屋的興建，而上述新建大樓正是此市計畫之一，樓高五層，內含131個單位可負擔房。然而，計畫受到附近居民爭議，他們指未被充足知會，因而沒有時間跟進計畫。

居民懷爾丁（Darcy Wilding）表示，直至幾星期前，才收到郵件知會她關於這計畫，她才知道新住屋大樓就在她家後面，計畫亦已實行中。她和許多鄰居都擔心大樓落成後會損及他們的隱私，以及懷疑泊車位是否足夠。她說：「我們的街道很窄。如果街道兩旁泊滿了車，對行人十分危險。」

威爾丁說：「多年來，很難推動開發商建造可負擔住房。我們明白這點，但現在卻是走了去另一個極端。這棟住房需要更周全的規畫。」她曾聯絡一位市議員求助及試圖獲得更多有關計畫的資訊，但不果，她指那議員基本上「雙手被綁」，無能為力，沒什麼可做。

亦有居民認為，如此大型的項目在沒有舉行公開聽證會，也沒有進行交通和環境評估下獲得批准，令人憂慮。他們感到沮喪，指出並非因為這是可負擔房屋，而是因為他們在過程之中，完全被排拒在外。

威爾丁也表達了對過程中民主程序的不滿，指出今次事件在其社區內不是單一問題：「對我們大多數人來說，最大的問題是缺乏正當程序，這正是不民主。這種情況在這社區發生，亦在整個城市發生，而且會因為有關法律而繼續惡化。」

該開發商負責土地使用的律師蘭德（Dave Rand）說：「若說我們不能在多戶住宅社區內建造多戶住宅大樓和高密度住宅，尤其是在城市資源豐富的區域建造100%的經濟住房項目，那麼，洛市要實現其住房目標就會完全落空。」

