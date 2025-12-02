社會中心／馬聖傑、郭文海 台北報導

台北市長春路上的一棟商辦大樓，驚傳偷拍事件！一名國小女童如廁時遭偷拍，警方到場發現，涉嫌偷拍的男子，手機內有大量偷拍照，他聲稱，因為拉肚子，忙中有錯、走進女廁，還說自己的偷拍行為，是補習班老闆交辦的，說詞反覆，訊後被警方依法送辦，遭到羈押。

大樓監視器拍到，一名留著長髮，穿著一身黑，戴著口罩的男子，若無其事走進大樓，奇怪的是，他不搭電梯，反而走樓梯，一路走到四樓後，迅速往左轉進了女廁，過了一會兒，他又走了出來一直閒晃，最後又回到女廁，詭異的舉動全被拍了下來，引起大樓管理員注意。

廣告 廣告

影城旁商辦驚傳偷拍！國小女童如廁受害 攝狼辯：老闆交辦

影城旁商辦驚傳偷拍！國小女童如廁受害 攝狼辯：老闆交辦。（圖／民視新聞）員警vs.嫌犯：「你為什麼要從女廁走出來，那你方便手機借我看一下嗎，在這裡面大概待了20幾分鐘。」

通報員警到場，員警一看這名男子的手機，不得了，全是在女廁的偷拍影像！事發就在台北中山長春路某商辦大樓，上個月28號晚上六點多，25歲的林姓男子進入女廁躲藏20分鐘，偷拍一名國小女童，女童母親得知後大叫求助，林姓男子當場被三名男子圍捕，他解釋，是急著拉肚子，沒注意進到女廁，員警到場他還辯稱，手機內的偷拍影像，都是補習班工作老闆交辦拍攝，拚命扯謊。

影城旁商辦驚傳偷拍！國小女童如廁受害 攝狼辯：老闆交辦

影城旁商辦驚傳偷拍！國小女童如廁受害 攝狼辯：老闆交辦。（圖／民視新聞）當事大樓保全主任：「他自己心虛跑到樓梯那邊，去刪他的底片（照片），可是有看到很不雅的相片很多，警察一來就知道他是慣犯啊。」

調查發現，林姓男子根本偷拍慣犯，商辦大樓都是他鎖定偷拍的地點，如今遭到羈押，也讓周遭民眾可以暫時鬆一口氣。

原文出處：影城旁商辦驚傳偷拍！國小女童如廁受害 攝狼辯：老闆交辦

更多民視新聞報導

為乾爹復仇 斷天道盟大哥「黑狗」腳筋2嫌聲押禁見

台積電洩密案 東京威力科創遭起訴求處1.2億罰金

最新／三接工程浮報百億經費！檢調搜索11處 中油公司發聲明

