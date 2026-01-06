影城老闆掏錢請看《大濛》 北一女生噴淚：台片沒有輸

由陳玉勳執導、葉如芬監製的電影《大濛》，上映至今全台票房已逼近8500萬。這部作品不僅打動了無數成年觀眾，更意外在校園掀起旋風，就連戲院老闆都忍不住親自下場助攻。

日前，連鎖戲院國賓影城的老闆主動發起包場，邀請學生進戲院感受這部佳作。導演陳玉勳在社群平台感性分享，這是他執導生涯中第一次遇到電影院老闆包場請學生觀影：「現場坐滿了高中生和大學生，沒想到高中生看了也會哭，這一幕真的讓我非常感動。」

不僅如此，觀影現場還出現了令人動容的對談。一名北一女中的學生在放映結束後，特地走向監製葉如芬，紅著眼眶致謝：「謝謝你們，讓大家知道台灣的製片產業沒有輸給別人。」這番來自青少年的肯定，讓葉如芬深感欣慰，直言所有的辛苦都有了代價。

陳玉勳提到，先前看到南投高中的老師主動包場帶學生觀影，並收到許多深刻的觀後感，讓他深受啟發，因此決定親自到南投謝票。陳玉勳與美術指導王誌成於3日前往南投戲院與觀眾見面。談到票房表現，陳玉勳笑稱當初內心非常忐忑，「本來最怕票房連300萬都過不了」。王誌成更在現場幽默爆料，太太曾試過用AI預估票房，結果AI給出的數字是2300萬：「當時我跟太太說，這比勳導預估的多出了2000萬耶！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導