影城陽光女子合唱團特別場

喜樂時代影城今日店近日舉辦電影《陽光女子合唱團》特別場，邀請橫跨不同年齡世代的「海歸人聲合唱團」走進影廳，透過現場演唱，讓電影的情緒從銀幕延伸至觀眾身邊，打造一場不只是「看電影」，而是「被陪伴」的觀影體驗；隨著歌聲在影廳中響起，純粹的人聲層層堆疊，讓觀眾在觀影之外，也能近距離感受合唱所傳遞的情感力量。這場特別場的動人之處，在於現實與電影的重疊，值得一提的是海歸人聲合唱團中，有兩名團員實際參與《陽光女子合唱團》演出，在片中飾演前往女子監獄演出的合唱團成員，當熟悉的身影從銀幕走到觀眾眼前，唱起那些象徵希望與重生的旋律，故事不再只是虛構情節，而成為一段正在發生的情感交流。

這次海歸人聲合唱團演唱〈守著陽光守著你〉、〈Circle of Life〉與〈Amazing Grace〉等多首經典曲目，純人聲的演出，沒有多餘的裝飾，卻讓情感更直接；有觀眾在副歌響起時悄悄拭淚，也有人輕聲跟著旋律哼唱，演出結束後，現場一度安靜了幾秒，像是大家都還捨不得從情緒裡走出來。

廣告 廣告

音樂總監暨指揮謝斯韻表示，〈守著陽光守著你〉為團隊去年十一月參加全國社會組合唱比賽的參賽作品，並一舉榮獲「混聲組銀獎」與「樂齡組銅獎」雙項肯定，這次特別場演出，團隊也特別重新編曲，而〈Circle of Life〉與〈Amazing Grace〉則是耳熟能詳的經典之作，希望透過更細膩的聲部安排，讓觀眾在影廳中感受到陪伴與希望的力量。

林孝謙導演日前也在臉書分享，電影歷經三年多籌備終於與觀眾見面，他形容《陽光女子合唱團》是一部關於「愛」與「陪伴」的電影，就像一位在低谷時接住你的人，也是在歡笑時陪你放聲大笑的朋友，希望觀眾能在故事中重新找回愛人的能力，理解生命交付給我們的課題，「這就是電影的魔力」。上映後，電影口碑持續發酵，藝人蔡康永盛讚作品「故事有層次，卡司有驚喜，是一部非常感人的電影」。不少觀眾也在網路上分享觀影感受，形容這是一部能讓人安心釋放情緒、被溫柔擁抱的作品。

不少觀眾在散場時強調，這樣的特別場「不像看完電影就結束」，而是多了一段被音樂接住的時刻，讓故事感動延續到走出影廳之後。