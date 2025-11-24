影壇傳奇殞落！烏多基爾離世享壽81歲 200部經典成永恆

〔記者鍾志均／綜合報導〕德國傳奇演員烏多基爾(Udo Kier)一生演過逾200部電影，曾與安迪沃荷、拉斯馮提爾等大師合作，不料外媒今(24)報導，他於週日早晨離世，享壽81歲，死訊由其伴侶、藝術家男友Delbert McBride證實，死因未公布。

烏多基爾超過200部作品的龐大演出生涯中，曾在1973年《科學怪人》及1974年《魔鬼之血》中擔任主角；兩部由 Paul Morrissey 執導、Warhol 製作的作品以顛覆、性感的方式重新詮釋經典怪物角色，基爾對角色「亦正亦邪又帶點滑稽」的詮釋深植人心。

上述兩部作品讓烏多基爾打開知名度，之後他在歐洲持續發展，某次他在柏林影展，遇見日後兩度奧斯卡提名的導演葛斯范桑，烏多基爾將自己能在美國接戲、取得SAG資格，歸功於葛斯范桑。

1991年，葛斯范桑執導的成長電影《男人的一半還是男人》介紹基爾給美國大眾，他在片中與瑞凡菲尼克斯、基努李維同台演出，飾演配角聞名。

同時期，烏多基爾也和拉斯馮提爾展開長達數十年的合作。從80年代末的《瘟疫》起，到1991年的《歐洲特快車》，以及《在黑暗中漫舞》、《厄夜變奏曲》、《性愛成癮的女人》等作品。

另外也在多部好萊塢大片演出配角，包括《王牌威龍》、《世界末日》、《刀鋒戰士》，1992年也出現在瑪丹娜的《SEX》寫真書，以及她《Erotica》、《Deeper and Deeper》MV中。

烏多基爾18歲時因在酒吧遇見法斯賓達啟發興趣，隨後搬到倫敦追求演藝夢；他在2024年接受外媒《Variety》訪問時說：「我喜歡被注意的感覺，所以我成了演員。」

