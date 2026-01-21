影壇傳奇陶玉玲病逝！抗癌33年走完人生旅程 「還珠格格」容嬤嬤痛哭送別

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

中國影壇傳出噩耗，60年代銀幕女神陶玉玲近日於北京辭世，享耆壽91歲。她以電影《柳堡的故事》中的「二妹子」一角紅遍大江南北，清新堅毅的形象成為一代人心中的經典。令人動容的是，陶玉玲一生與病魔搏鬥，先後罹患多達5種癌症，抗癌歲月長達33年，始終以樂觀與微笑面對，最終安詳離世。

陶玉玲在1993年被診斷出罹患口腔癌，醫師警告手術風險極高，甚至可能影響臉部與眼睛。面對殘酷選擇，她直言「我當過兵，連死都不怕」。最終，她接受切除部分上顎並安裝人工上顎的手術，術後長達40天無法正常進食。此後病魔仍未放過她，接連出現肺癌並需切除肺葉、接受化療；2013年又因鼻翼長痣確診基底細胞癌，臉上留下縫合痕跡。即便如此，她始終以樂觀心態迎戰，從未向病痛低頭。

陶玉玲辭世後，告別式現場聚集眾多演藝圈好友。在《還珠格格》中飾演「容嬤嬤」的89歲資深演員李明啟罕見現身，當場情緒潰堤、掩面痛哭。她哽咽表示，原本打算近日到醫院探望好友，卻來不及見最後一面，「真的太突然，我接受不了。」李明啟回憶兩人多年深厚情誼，雖未曾合作拍戲，但因常在活動場合相聚而成為摯友，「她每次見到我，都像對孩子一樣拍著我、叮嚀我要注意身體。」

