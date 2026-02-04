影壇大亨吳敦逝世享壽77歲 賈靜雯、林志穎發聲悼念

影壇大亨吳敦病逝，享壽77歲。（取自騰訊、新浪網）



曾是竹聯幫重要人物、後轉戰影視圈並捧紅多位影壇巨星的影壇大亨吳敦，昨天（3日）傳出病逝，享壽77歲。消息曝光後震撼演藝圈。過去曾認他為乾爹的藝人賈靜雯，得知消息後感嘆一切太突然。林志穎也發聲悼念，回憶吳敦當年對其演藝之路的提攜之情，直言正是因為對方，才讓自己有機會嘗試許多重要角色。

賈靜雯早年曾是吳敦旗下重點栽培的藝人，並認對方為乾爹，當年她憑藉《倚天屠龍記》中趙敏一角走紅兩岸三地，吳敦在背後的助力備受外界關注。其後，雙方因合約與廣告代言相關問題傳出不合，彼此互動逐漸淡出公眾視野。

賈靜雯目前正在劇組拍戲，4日透過工作人員回應外界表示，早前就聽聞吳敦身體狀況不佳、正在休養，對於突如其來的噩耗感到惋惜，並表示「願他老人家離苦得樂、無病痛安息」，言語中流露出對長輩最後的尊重，過往恩怨也隨之放下。

林志穎得知消息後同樣深感震驚，透過吉米工作室發聲，形容吳敦是自己演藝生涯中相當重要的貴人。林志穎回憶，自己出道初期受到對方諸多照顧，得以嘗試軍教、校園、古裝等不同題材的電影作品，也因此有機會與多位影壇前輩合作，累積豐富經驗。

此外，林志穎能順利跨足香港影壇發展，吳敦亦是關鍵推手之一。林志穎感性表示，對方多年來對電影的堅持與付出，對華語影壇影響深遠，並誠摯祝福吳敦一路好走。

回顧吳敦一生，他早年混跡江湖，憑藉敢衝敢拚的行事風格，在幫派中闖出名號，並曾捲入震驚國際的江南案。出獄後，他選擇金盆洗手，轉而投入影視產業，創立「長宏影視」，推出《烏龍院》、《功夫灌籃》等多部賣座電影，在華語影壇佔有舉足輕重的地位。

家屬也透露，吳敦靈堂目前設於台北市民權東路會館，預計15日在台北市懷愛館舉行告別式。依照吳敦生前遺願，當天僅辦理家祭，不對外開放公祭，希望由至親家人低調陪伴這位傳奇人物，走完人生最後一程。（責任編輯：殷偵維）

