影壇女神對抗「5種癌症」33年！醫曝抗癌10大飲控策略





中國60年代影壇女神陶玉玲91歲逝世，生前對抗癌症長達33年的她，歷經首次罹癌就被醫師告知「手術後可能面臨毀容」的惡耗，勵志故事感動許多人。離世消息傳出後，飾演《還珠格格》容嬤嬤的李明啟，在陶玉玲告別式難過不已，啜泣直言「接受不了」。醫師曾指出，抗癌病程會出現極具破壞力發炎代謝異常的「癌症惡病質」，改變生理狀態影響進食，此時可嘗試「抗癌10大飲控策略」，補充身體所需營養。



陶玉玲對抗「5種癌症」33年

綜合港媒與陸媒報導，李明啟在陶玉玲告別式心痛表示：「我們特別好，她每次見了我以後拍打著我，囑咐我注意身體，像對待孩子似的，每次老是這麼笑著，突然這樣我接受不了」。



陶玉玲於1993年罹患口腔癌，遭醫師示警，因為腫瘤手術需將臉皮撕開、眼珠挖掉，可能面臨毀容困境：「保住這張臉的話，你很快就要走了」。陶玉玲後來勇敢接受「切除部分上顎，更換人造上顎」，面對40天無法進食的苦痛。尤其她前後罹患5種癌症（肺癌、皮膚癌等），雖歷經多次重大手術，仍堅毅抗癌33年，每次確診都遵循「防篩診治」拒絕偏方，享壽91歲。

「癌症惡病質」是什麼？

有醫師曾說明，抗癌病程中，會出現極具破壞力的發炎反應與代謝異常生理現象，稱為「癌症惡病質」 (Cancer Cachexia)」。無法進食的狀態，並非「單純食慾不佳」，許多人誤以為癌症患者過瘦，是因為「吃太少」，而惡病質（CACS）與單純飢餓（Starvation）存在本質差異。

廣告 廣告

「惡病質狀態」導致吃不下，並非是意志力失敗的意願問題，腫瘤會讓患者「免疫反應」出現全身性發炎，導致身體代謝「生理機制」遭到改寫的危機狀況：

靜止能量消耗 (REE) 異常上升。

骨骼肌分解速度大於合成速度，肌肉更難留住。

中樞神經調節失衡，抑制食慾訊號。

身體面臨「惡病質消耗」+「飢餓」雙重打擊。

進食意義不在逆轉消瘦，而是幫助減緩流失速度，為身體爭取時間。

強迫大量灌食，身體無法有效吸收，反而可能造成腹脹嘔吐的痛苦。（針對難治性惡病質期，允許不吃，承認這是身體自然保護機制，且用「口腔護理」緩解口渴）。

抗癌10大飲控策略

綜合腫瘤科吳教恩醫師與蘇哲永醫師在社群上的衛教資訊，癌症病友吃不下時，可嘗試「抗癌10大飲食策略」，為身體補充抗癌所需營養：

噁心嘔吐：採少量多餐策略，幫助降低進食壓力，可以試試以薑茶或酸性果汁（如檸檬汁）緩解不適。 口腔潰瘍：避免辛辣、過燙、太酸的刺激物，改成攝取蒸蛋、豆漿等溫和軟食。 食慾不振：選擇高營養濃縮飲品（奶昔、蛋白粉等），提升每次入口的高效能量、尋找適合患者喜歡的「高密度」點心。 每日攝取熱量：約1500到2000大卡為原則。 蛋白質：修復正常細胞，也能幫助維持肌肉量，包括雞肉、魚、蛋、豆腐、優格、堅果等都是優質蛋白質。

蔬菜水果：多吃深色蔬菜補充膳食纖維，當中有抗氧化物及植化素，幫助降低發炎反應。 脂肪：攝取健康脂肪（橄欖油、酪梨、深海魚、堅果）、避免反式脂肪、油炸食物，充足的熱量幫助身體修復，增加體力。 糖分：避免高糖、高精緻碳水化合物（甜點、含糖飲料、白麵包），過多糖分會導致胰島素升高，促進發炎反應。 諮詢營養師：調整嘗試進食新節奏。 學習放手：在患者吃不下時，給予陪伴。



【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

安潔莉娜裘莉公開「雙乳切除疤痕」登封面呼籲乳癌預防！手術原因有洋蔥

光也能對抗癌症！研究證實「分子風槌」消滅99%癌細胞