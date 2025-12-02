影壇新銳闖金馬任遞獎大使、入圍新演員「初體驗」！張豐豪+劉敬 人生交會多次終於在《自殺通告》相識！
【文 / 雀雀】在探討升學議題的台港混血電影《自殺通告》中，新演員劉敬與張豐豪是繼《粉紅色時光》後二度在影劇作品合作演出。兩人也都演過BL劇，且分別與台灣女演員吳可熙、吳奕蓉合作過，人生其實已經有過不少交集，交會了多次，而這次終於在《自殺通告》相識！但劉敬與張豐豪坦言在《自殺通告》合作過程中，兩人其實「如同初見」。
兩位青年演員還有一個共通點，就是身為影壇新銳，分別在今年與去年時闖進金馬：一個是張豐豪獲選擔任了金馬61遞獎大使、而劉敬則是以電影《失明》入圍金馬62最佳新演員獎。聊起「金馬初體驗」，張豐豪害羞地說，站上金馬頒獎典禮舞台海景第一排，看著影人得獎或頒獎，整趟旅程都像是在做夢：「我遞獎給張艾嘉張姐時，她還碰到了我的手，感覺像是被女神電到！」劉敬則是認為入圍已經很開心，有提醒自己要平常心面對一切，不要太多腦內小劇場。倒是，在入圍酒會上看到也入圍金馬獎的曾敬驊，還是整個被帥到：「他真的很帥！可惡，我覺得他全身都在發光。」
張豐豪過往因要接演《我的牙想你》而看過WBL系列《永遠的第一名》做過功課，聽聞劉敬就是飾演「男主角小時候」的演員，張豐豪驚呼：「原來你就是高仕德」！劉敬害羞喊道「那是小時候的事了。」並回想演出當時、自己其實還沒滿20歲，一切懵懵懂懂。
劉敬與張豐豪的演藝圈奮鬥史故事也和一般人都不太一樣：張豐豪原有赴韓當唱跳練習生的人生計畫，後來意外轉職成為演員，不但入圍金鐘獎、後來還演了台法跨國合作電影《以愛之茗》；劉敬則是幸運獲選、前往好萊塢拍了影集《西遊ABC》，還與楊紫瓊、楊雁雁和吳彥祖等大明星同台演出。跨海合作的工作經驗是兩人的養分，劉敬笑說拍戲過程中楊雁雁很照顧自己，而「楊紫瓊是大罩」！
張豐豪則提及與外國導演席沙克合作過程中，一次導演講出真心話的過程中，讓他感到印象深刻：「席沙克導演告訴我，因為他聽不懂中文，所以會更專注在演員的表演上面，因為情感表達是世界共通的語言，這很啟發我。」張豐豪也感嘆道，踏入演藝圈一路以來，陸續接觸到各種藝人的過程中，也發現「一個人因為追夢而閃閃發光的眼神，是不會騙人的」這便是他對於這份工作時刻保持著熱情的最大動力。
《自殺通告》描述一所升學名校裡發生了自殺聲明與嗑「聰明藥」風波，校長（黃秋生飾）與老師（林予晞飾）在查案過程中發現案情並不單純，因而揭露出一群立志要當學霸的孩子們的「菁英焦慮」。劉敬與張豐豪分別飾演菁英學生中的「放棄考試」與「堅持考試」兩種不同態度的角色，儘管戲裡交集不多，兩人卻還是在片場中成了好朋友，梳化和等戲時會聊天、也會攜手前往劇組主場景元智大學的門口超商吃東西，融洽到根本可以就底組CP、拍起BL劇。
劉敬坦言自己對於拍BL劇尚無想像，當然遇到好劇本好角色也願意春光乍洩一下。只是看向張豐豪，劉敬笑說：「就算和張豐豪一起演BL好了，我覺得我們兩個的外型，好像也不是組CP的料？頂多演演情敵？」張豐豪則在旁吶喊：「不要限制自己的戲路啊！」
