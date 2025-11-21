影子海軍！路透驚曝中組民用船隊 演練登陸犯台

編譯林浩博／綜合報導

隨著外傳的2027年中共侵台大限進逼，路透20日於調查報導披露，解放軍出動了由民用船組成的「影子海軍」(shadow nay)，進行奪台演練。

中國解放軍進行軍演，攝於2024年。（圖／翻攝自X平台 @ianellisjones）

加速軍隊登陸

路透分析了今年夏季中國軍演的衛星影像，並追蹤當中船舶軌跡。調查指出，中國人民解放軍正在試驗多種技術，用以加速部隊與軍備能夠同時登陸台灣多處海灘。據軍事專家說法，此種戰略旨在以數量優勢，擊垮台灣守軍。

路透辨識出了12艘民用船隻，為6艘滾裝船和6艘甲板貨船，這些船隻於8月中旬，分別從大連、煙台、台州、廈門等港口出發，開赴廣東省捷勝鎮附近一處海灘。根據衛星影像，部分船隻於8月23日執行海岸登陸演練。

影像也顯示，滾裝船利用附設的跳板，直接在海灘卸下裝甲車。這些滾裝船長90公分，常見於亞洲的商業航運，此類船憑藉吃水淺和開放甲板的設計，不用港口設施即可在海灘卸貨。據海軍作戰專家的觀察，此次演練還睽違兩年，再出動自走式浮動碼頭系統（self-propelled floating pier system），顯見中國仍持續開發可加速部署的浮動式設施，以便台灣基礎設施遭破壞或無法使用之時，仍可讓部隊、軍備與物資補給登陸上岸。

美國會出兵嗎？

中國犯台的成果，成大程度端看美國的反應。美國是台灣的主要盟友，而數十年來，華府都謹守「戰略模糊」，不願表明一旦中國入侵台灣，美方將如何應對。

拜登於總統任內，曾多次似乎打破這個模糊空間，證實如果台灣受攻擊，美方會出動軍隊馳援。不過，如今來到川普的第二任期，白宮發言人被問及川普的台海立場，僅強調：「美國政策是保障台灣相對於中國的防衛能力。就如總統所說，習近平主席不會在川普總統任內攻打台灣。」

路透詢問台灣的國防部，國防部僅重申9月顧立雄部長的話，稱國軍持續掌握情資並務實評估其軍事效力，也將做好相關應處計畫，透過兵推或實兵加以驗證。

多點襲擊戰略

台灣前參謀總長李喜明告訴路透，根據衛星影像，中國正在發展所謂「多點小型兩棲登陸作戰」的能力。李喜明指出，比起在集中登陸少數地點，台灣要防禦此戰略，十分困難。

藉由動用民用船隻，中國兩棲登陸的能力獲得極大擴張。根據台灣與美國的軍事專家，只靠軍用船隻，解放軍在首波襲擊只夠運輸2萬兵力，遠低於專家們估算的入侵行動所需。想要控制台灣，專家們預估，需要30萬至100萬的兵力，規模遠大於二戰時諾曼第登陸的15萬人，這使得民用船在入侵計畫至關重要。

其中一大關鍵，是能夠快速將裝甲車送上岸。在8月的軍演之中，據路透從衛星影像的計算，曾一次在海灘集結至少330輛裝甲車。

路透花費一年時間，追蹤了超過100艘參與軍演的民用船隻。中國民用船隊的龐大規模，背後是世界最大的造船產業，佔了全球該產業的53%，相比之下，美國的佔比僅0.1%。另外，中國解放軍有權徵用民間船隻於軍事目的，這讓中國享有可觀的兩棲運輸能力，對於其已達全球最大規模的海軍來說，可謂如虎添翼。

美國智庫2049計劃研究所的資深研究主任易思安（Ian Easton）表示：「這代表他們的兩棲運輸能力，遠遠大於帳面數字。」

具體的入侵計畫

台灣退役海軍軍官于孝斌接受路透訪問稱，這些發現顯示中國在發展具體的攻台計畫，「這種事比起他們的航艦還更讓我擔心，這表明他們認真考慮要部署軍隊到地面。」

一名匿名的台灣國防官員則質疑「影子海軍」的可行性，因為路透所觀察到的登陸用船隻，是很容易受制於諸如肩射飛彈之類的小型可攜式軍武。這名官員認為，中國正藉由宣傳旨在威嚇的演習，以進行「認知作戰」，打擊台灣和民主盟友的士氣。

