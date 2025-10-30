「影子艦隊」開到一半緊急掉頭! 制裁發威 俄、伊運油350億美元 美出手斷鏈

在美國對俄羅斯與伊朗加強能源制裁之際，一張橫跨歐亞、暗中運送被制裁石油的「影子艦隊」（Shadow Fleet）網路逐漸浮出水面。 圖:翻攝自X帳號@jurgen_nauditt

[Newtalk新聞] 在美國對俄羅斯與伊朗加強能源制裁之際，一張橫跨歐亞、暗中運送被制裁石油的「影子艦隊」（Shadow Fleet）網路逐漸浮出水面。根據《路透社》與《彭博社》最新調查，這個由私人保險公司、匿名註冊船隻與隱秘航線組成的灰色體系，已在過去兩年間協助運輸超過 350 億美元的俄羅斯與伊朗石油。

報導指出，這張網路的關鍵節點之一，是一家名為 Maritime Mutual 的紐西蘭公司。該公司由英國海事保險家族保羅·蘭金（Paul Rankin）經營，為全球約六分之一受到西方制裁的油輪提供保險服務。根據能源與清潔空氣研究中心（CREA）數據，自制裁實施以來，這些受保船隻共運輸了 167 億美元的俄羅斯石油與 182 億美元的伊朗石油。

廣告 廣告

前美國財政部制裁調查員、大衛·坦南鮑姆（David Tannenbaum）警告，這些「影子艦隊」正在削弱國際制裁體系的效力，「他們是全球能源暗流的真正中樞，隱身於國際海域與保險制度的灰色地帶。」

若美歐聯手切斷影子艦隊的保險與再保險渠道，俄羅斯與伊朗的能源出口將受到實質重創 圖 : 翻攝自X

不過，美國最新一輪針對俄油出口的制裁似乎已經開始發揮作用。根據《彭博社》報導，載有約 73 萬桶俄羅斯原油的「富裡亞號」（Furia）油輪，原定前往印度古吉拉特邦的煉油廠，但在 10 月 28 日於丹麥與德國之間的海峽突然掉頭返航，目前停泊於波羅的海。另一艘「憤怒號」（Anger）油輪也出現相同異動。

消息人士指出，這些異常航向可能代表「影子艦隊」開始失去金融與保險支持，部分合作企業與煉油廠為避免牽連，已主動中止進口受制裁石油。印度信實工業（Reliance Industries）更公開表示，將「嚴格遵守西方制裁」。

坦南鮑姆指出：「對俄羅斯而言，油輪不再只是運輸工具，而是地緣政治的生命線。影子艦隊一旦失靈，莫斯科的能源戰略將面臨前所未有的危機。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

寧給謝龍介也不給陳亭妃？ 稱2024有人背叛 「他」直播曝綠台南市長布局

(影) 不甩日本國旗！ 川普跳過敬禮環節逕自離去 高市難掩驚愕神情