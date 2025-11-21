影射三立記者馬郁雯「性交易」！男到案鬼扯「1500不是錢」 下場出爐

馬郁雯日前宣布爭取民進黨提名，參選北市中正、萬華議員。翻攝馬郁雯臉書



台北地檢署去年偵辦京華城案期間，三立電視台前記者馬郁雯刊出獨家報導，揭露前民眾黨主席柯文哲涉收賄1500萬元。一名劉姓男子在馬郁雯臉書留言「1500 1H2S？」，影射她從事性交易，遭馬郁雯提告。他到案後，還對檢察官鬼扯「1500」是指「下午3點」，「S」則是指「Section（階段）」，依舊被依加重誹謗罪起訴。台北地院對劉男判刑4月，可易科罰金。可上訴。

柯文哲去年因涉及京華城案遭收押禁見，調查期間，馬郁雯獨家報導檢方在柯文哲家中搜出關鍵USB密帳，成為柯文哲收賄1500萬元鐵證。有網友質疑馬郁雯取得偵查內容的來源，是透過出賣身體換取，陸續在她的臉書留言「…記者到底陪誰睡七年」、「陪睡女」、「支持馬記者，馬記者經營這條線七年絕對沒有靠陪睡或是張腿亦或是口技…」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」等內容。劉男則接續留言「1500 1H2S？」影射馬郁雯從事性交易，遭馬郁雯提告。

廣告 廣告

劉男到案後坦承是本人留言，但辯稱「1500」是指「下午3點」不是錢，「S」則是指「Section（階段）」之意。律師則替他辯護，表示劉男留言的內容只是數字加代碼和問號，是否有損害馬郁雯的名譽，應該從社會評價來看，而不是馬郁雯的主觀感受，而且劉男留言「1500」與馬郁雯報導有關，事關柯文哲是否收賄1500萬元，與公共議題有關，可受公評。

法官指出，在劉男留言前，已經有多則網友留言提到馬郁雯性相關的語句，劉男竟然還辯稱，他是單獨留言，跟別人沒有相關。但法官認為，所謂「瓜田不納履、李下不整冠」，劉男自己也坦承，「1500 1H2S？」有可能被其他人解讀成1小時1500元的價碼，進而認為馬郁雯有從事性交易換取對價，甚至價碼低到只有1500元、行情極差，可見有損害馬郁雯名譽的故意，依加重誹謗罪判處劉男4月有期徒刑，可易科罰金。本案可上訴。

更多太報報導

因應台積電擴大在美產量 ASML鳳凰城開設技術學院

雄鷹隊史FA補強第一人！樂天本土王牌黃子鵬5年6600萬換新東家

偽造撤告狀還潑汽油意圖縱火 瘋狂直播主被起訴