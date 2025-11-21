影射前女記者從事性交易 男子遭誹謗罪判刑4月

（中央社記者林長順台北21日電）台北市劉姓男子在前記者馬郁雯臉書粉專上留言，影射馬女以1小時1500元的對價與他人從事性交易，台北地檢署依加重誹謗罪起訴劉男。台北地方法院18日判處劉男4月徒刑，得易科罰金，可上訴。

馬郁雯今天在臉書上貼文表示，絕對不會姑息這些不實造謠，這些人請勇於為自己的行為付出代價，不要開了庭就搬出爸爸媽媽來道歉，也不要敢做不敢當，瞎扯打錯字，辯稱原意不是這樣。

她說，先前小草的案件，她全數針對刑事部分提告，且同時附帶性騷擾申訴，刑事成立就去坐牢，性騷擾成立就當一輩子性騷犯。後續還有很多的案件進行中。

民眾黨主席柯文哲去年因涉京華城弊案遭收押，馬郁雯去年9月間揭發USB帳密內容，並表示自己經營檢調路線7年，收到的消息絕對正確，沒想到卻被前立委蔡正元質疑該記者是否有「金流」和「陪睡」來獲取消息。

台灣新聞記者協會當時發表聲明力挺馬女，馬女將記協聲明轉發到臉書粉專，有網友陸續留言「…記者到底陪誰睡7年」、「陪睡女」、「支持馬記者，馬記者經營這條線7年絕對沒有靠陪睡或是張腿亦或是口技…」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」等內容。

劉男隨後留言「1500 1H2S？」等語，影射馬郁雯以1小時收費新台幣1500元的對價方式與他人從事性交易。馬郁雯認為劉男言論足以貶損她的名譽及社會評價，提起加重誹謗告訴。北檢於9月8日起訴劉男。

台北地方法院認為，劉男在臉書網頁即不特定多數人得以共見共聞的網路空間，張貼本案內容中含有負面意涵的用語誹謗馬郁雯，足以貶損馬郁雯的人格尊嚴、名譽及社會評價，堪以認定，依誹謗罪判處劉男有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。（編輯：黃名璽）1141121