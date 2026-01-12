影射尹錫悅戒嚴風暴！李帝勳《模範計程車3》完結收視狂飆
韓劇《模範計程車3》於10日播出完結篇，系列作每一季皆緊扣近期社會時事，本季也被網友挖出最終單元疑似影射韓國前總統尹錫悅的戒嚴風暴事件，為第三季畫下震撼句點。最後一集全韓國瞬間最高收視飆達16.6%，播出期間更一舉打破 friDay影音平台紀錄，創下全新收視連霸佳績。
《模範計程車3》甫於週六晚間播出精彩完結篇，李帝勳獨自重回軍中追查過往下屬死亡事件的真相，並發現對方是在得知長官陰謀後，為拯救同袍而犧牲，那些表面上以國家安全為名的行動，實際目的卻是權力高層試圖透過操控戰時狀態，進而宣佈緊急戒嚴。面對無法用常理溝通的權力體制，李帝勳選擇與彩虹運輸團隊找來市民們聯手，展開一場危險卻精準的反擊行動，最終成功阻止了反派們的陰謀。這段劇情讓不少韓國網友直呼「太有既視感」，並認為是在影射才剛滿週年不久的韓國前總統尹錫悅戒嚴風暴事件。
在迎來劇終之際，李帝勳也藉韓媒向觀眾表達感謝之意，他表示：「透過《模範計程車》系列，我好像得到了身為演員所能享有最大份的愛，真的非常感謝所有觀眾。」並感性補充：「能以金道奇的身份，傾聽那些蒙受冤屈之人的聲音，是一件非常榮幸的事；也因為有彩虹運輸團隊的夥伴們相伴，每個瞬間都成了珍貴而幸福的回憶。」
