影射東元「小三奪權」案無罪確定 周玉蔻加重誹謗罪高院駁回上訴

稱黃國昌「在教室硬上女學生」周玉蔻26日被判刑3月定讞，但東元電機民國110年爆發集團會長黃茂雄與兒子黃育仁經營權之爭，放言公司負責人周玉蔻，在「放言」報導指黃茂雄密友、東元董事長邱純枝是「小三奪權」，影射黃茂雄與邱女的曖昧關係，檢方依加重誹謗罪起訴，一審判周女無罪，二審台灣高等法院判決無罪確定。

高院認為周女所為本案報導，業經其查證而有相當理由及依據相信所報導內容為真實，且係對可受公評之新聞事件作報導，內容亦不足以毀損告訴人名譽，難認有加重誹謗之犯意及犯行，一審同上認定，以不能證明被告有檢察官所指犯罪，而諭知無罪，並無違誤，故檢察官上訴無理由，應予駁回。

110年4月12日下午，周玉蔻的「放言傳媒」陸續報導「黃茂雄父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年的隱痛，友人嘆：居然成為小三奪權八點檔連續劇」、「黃茂雄與邱純枝不能說的祕密」、「邱純枝在東元的董事長位置還有與黃茂雄緋聞關係疑慮」、「防著邱純枝靠近他的家庭」，文章影射邱介入黃茂雄婚姻，邱憤而提告，周女被檢方起訴。

一審認為，周女經其查證而已有相當理由之依據相信其所報導內容為真實，且是對於可受公評之新聞事件所為報導，而報導內容亦不足以毀損邱之名譽，本件依檢察官所舉之各項證據，尚未達到一般人均不致於有所懷疑，應為被告周女無罪之諭知。

