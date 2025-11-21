影射馬郁雯性交易！本尊怒：絕不縱容任何草

▲前記者馬郁雯遭影射性交易憤而提告，網友超慘下場出爐。（圖／翻攝自馬郁雯臉書）

[NOWnews今日新聞] 三立前記者馬郁雯去年揭露民眾黨前主席柯文哲的神秘金流「小沈1500」後引發風波，一名劉姓男子隨即在社群留言「1500 1H2S？」影射馬郁雯從事對價性交易，讓她憤而提告。台北地院近日判決，內容被認定足以貶損當事人名譽，更帶有「價碼低廉」的雙重侮辱，構成散布文字誹謗罪，判處劉男4月徒刑。對此，馬郁雯強調：「絕對不會縱容任何一株草！」

馬郁雯表示，先前為了1500萬獨家新聞，這整整一年多至今，小草惡意性騷影射、妨害名譽，我一率提告，就在今年9月，一名劉姓小草被檢方依加重誹謗提起公訴，上個月北院首度開庭，18號一審判決結果出爐，他因散布文字誹謗罪被判處有期徒刑4個月，而他的性騷擾申訴則是同步進行當中。

廣告 廣告

「我說過非常多次，我絕對不會姑息這些不實造謠，這些人請勇於為自己的行為，付出代價，不要開了庭就搬出爸爸媽媽來道歉，也不要敢做不敢當，瞎扯打錯字，辯稱原意不是這樣。」馬郁雯指出，先前小草的案件，她全數針對刑事部分提告，且同時附帶性騷擾申訴，刑事成立就去坐牢，性騷擾成立就當一輩子性騷犯。後續還有很多的案件進行中，他們一個都別想跑！

馬郁雯提到，在一審宣判當天早上，她也接到來自某科大的性平會線上訪談，因為小草涉嫌留言性騷，當時她一併提出申訴，校方也將召開性平會進行評議。無論自己過去身為記者，還是此刻是議員參選人，她捍衛名譽的決心都不會改變，馬郁雯直言：「面對這些躲在鍵盤後方的惡意，我絕對不會縱容任何一株草，為了捍衛個人名譽，我會追究到底！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

披薩老闆刪光道歉文！台灣人登門捧場「喊這句」 網友傻眼秒炸鍋

高市早苗認了「說過頭」？日語教師拆原文 曝日網真實反應

「陳時中模式」再現？拱沈伯洋選台北市長 吳子嘉：我聽完笑死了