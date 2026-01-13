影射「小龍女」李芷霖偷吃 網友涉2罪遭起訴

李芷霖捲入桃色糾紛。（翻攝自IG）

「小龍女」李芷霖去年遭網友以「結婚13年的老公偷吃啦啦隊女孩」為題在社群發文，外景解讀是影射李芷霖，新聞曝光後她先是發聲明否認，又透過律師提告。士林地檢署經過偵查近日終結，依毀謗罪及違反《個人資料保護法》起訴許姓網友。

據媒體報導，許姓網友在社群影射啦啦隊女孩介入他人婚姻，雖姓名經過馬賽克處理，但發文附上對話紀錄、匯款截圖及影射特定人的模糊照片，仍可從內容辨識出對象直指味全龍的小龍女李芷霖霖，發文一出引發網友熱議與轉貼，李芷霖所屬經紀公司也在第一時間發聲明澄清霖，指影像與對話內容均為P圖造假，不僅蒐證報警外，也向法院提告。

檢警調查發現，許姓網友與李芷霖並不相識，但許姓網友到案時坦承確實有轉貼該連結，檢察官認，許姓網友以引導性文字搭配可指向特定人的爆料連結，已屬主動散布足以識別特定人的個人資料，依法應從一重的個資法罪名起訴。

