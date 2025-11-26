影展開幕前夕突遭除名！《南方時光》導演曹仕翰揭真相

《南方時光》遭摩洛哥馬拉喀什國際影展除名。（圖／百景映畫）





曹仕翰執導首部劇情長片《南方時光》獲金馬獎最佳導演、最佳美術設計和最佳造型設計3獎項提名，也入圍摩洛哥馬拉喀什國際影展（FIFM），但在影展開幕前夕卻突然遭到主辦除名，曹仕翰深感遺憾，承認因為「敏感問題」被消失。

《南方時光》由吳慷仁、陳玄力聯合演出。（圖／百景映畫）

《南方時光》劇情以1996年台灣首次總統直選與台海飛彈危機的時代氛圍為背景，描述少年在社會動盪與家庭矛盾中的成長故事。集結新生代演員陳玄力、金馬影帝吳慷仁、金曲歌后孫淑媚共同演出，組成充滿真實生活感的南方家庭。

《南方時光》導演曹仕翰。（圖／百景映畫）

根據《中央社》報導，本月21日影展Instagram官方帳號發文更新正式競賽入圍片單，從14部改為13部，《南方時光》遭到主辦單位除名；曹仕翰導演原定於本月29日與演員陳玄力出席摩洛哥馬拉喀什國際影展，接獲影展通知表示該片因「敏感」因素，摩洛哥不會核發電影放映許可及簽證，因而取消放映會等行程。

正在澳洲出席亞太電影獎（Asia Pacific Screen Awards）曹仕翰受訪表示，感謝影展主辦對《南方時光》的支持與肯定，坦言得知被取消放映與競賽時深感疑惑也遺憾：「電影是探索與理解世界的文化之窗，卻因為『敏感問題』，某些未知原因插手干預而被消失。」身為創作者不會因此氣餒，會繼續創作：「直到那堵阻擋在前的巨牆崩塌。」



