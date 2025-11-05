「影帝不夠看！」黃秋生預告當導演 籌拍「怪怪片」他們舉手搶卡位

《自殺通告》5日舉辦首映會，全片主要演員大集合，黃秋生也特別來台參與。

懸疑校園電影《自殺通告》今（5日）晚將舉辦盛大首映，導演周冠威、監製林配儀、影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝全體師生齊聚亮相。黃秋生不僅有此部在台拍攝的作品，未來還有意在台灣開畫展、演舞台劇，更想一拚補助當導演拍電影，自己也有望參與演出。

導演周冠威表示，《自殺通告》在香港仍無法上映，但台灣上映了，直呼兩地一個天堂，一個地獄；該片前後經歷8年終於要在台灣和觀眾見面，雖片名敏感聳動，但周冠威堅持不改，他表示：「這片名和劇情是最貼切的，而且我始終認為談論自殺不是禁忌，加上電影主要還是想探討制度，希望大家看完可以獲得力量。」

今年黃秋生再度入圍金馬獎，原本因為工作安排不確定是否能來參加金馬獎，如今確定可成行。

片中飾演校長的黃秋生特別來台宣傳並出席首映會，他已先看過電影，對白潤音演出印象最深刻，尤其欣賞一場他在廁所遭霸凌的戲，更以「大師」形容他，讓白潤音超級害羞。

此外黃秋生也透露有意在台灣開畫展，也想演舞台劇，更在籌備自己當導演的電影，希望能拿到輔導金等政府補助，目前劇本還未完成，不過黃秋生透露會是一部「怪怪的」電影，是描述一群來參加演技訓練班的怪人的故事，訓練班的老師一角，黃秋生有可能會親自飾演。他並透露應該都會採用台灣演員，聽他這麼說，劉敬、邵奕玫、白潤音等新生代演員無不爭先舉手希望能再與黃秋生合作演出。

5位在片中飾演學生的年輕演員，都很希望能與黃秋生再有合作機會，提升自己的演技實力。（本萃提供）

白潤音日前隨馬來西亞導演張吉安新片《地母》前進東京影展，媽媽是日本人的他日語流利，還為張吉安與演他媽媽的范冰冰當起日語小翻譯，但他謙稱只是幫２位長輩指揮照相時看哪裡的鏡頭而已；白潤音的姊姊白小櫻今年也演出舒淇執導的半自傳作品《女孩》，在戲裡挑大梁。白潤音表示已捧場看了《女孩》，問他姐姐的表演如何？他回答「還不錯啦！」

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

