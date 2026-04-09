影帝不忍了！ 喬治克隆尼重砲轟川普：揚言毀滅文明形同「戰爭罪」

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

好萊塢影帝喬治克隆尼（George Clooney）昨（8）日於義大利庫內奧（Cuneo）演講時，針對川普威脅對伊朗發動全面戰爭的言論火力全開。克隆尼直言，任何威脅抹除整個文明的行為皆已觸及戰爭罪紅線，並嚴正呼籲社會必須守住最基本的道德底線。

好萊塢影帝喬治克隆尼昨（8）日於義大利庫內奧演講時，針對川普威脅對伊朗發動全面戰爭的言論火力全開。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，克隆尼昨日受邀出席「克隆尼正義基金會」活動，向現場約 3,000 名高中生發表演說。他在談話中提及川普曾揚言，若與伊朗談判未果將「毀滅其文明」的強硬發言。對此，克隆尼表示：「有些人認為川普很好，但如果有人聲稱要終結一個文明，那就是戰爭罪。」他進一步強調，民眾可以支持保守派觀點，但絕對不能越過那條最基本的道德底線。

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此外，克隆尼也對川普曾考慮退出北大西洋公約組織（NATO）表示憂心。當時因歐洲盟友拒絕捲入伊朗戰火，川普認為盟友背叛美國，甚至揚言退群。克隆尼直言：「北約確保了歐洲乃至全球的安全，若解散這樣的機構，令人深感憂慮。」但他隨後也補充，儘管過去曾出現錯誤決策，美國與北約仍共同達成許多經得起時間考驗的重要成就。

現年 64 歲的喬治克隆尼曾兩度榮獲奧斯卡獎，他於 2016 年與人權律師妻子艾瑪（Amal Clooney）創立「克隆尼正義基金會」，長年投身國際人權事務，影響力遍及全球 40 國。此次他再度公開向川普政府喊話，也讓緊繃的國際外交局勢再度掀起熱議。

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