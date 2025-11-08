影帝也救不了！年度「最爛韓劇榜」出爐 李敏鎬、全智賢大咖慘奪四強

韓國公布今年韓劇「最雷榜」，不少大咖韓流明星加持的韓劇都榜上有名。（示意圖，pixabay）

韓國演藝圈每年都會揭曉韓劇「最雷榜」，由超過百位影視人士親自投票票選出「年度爛劇」。今年最讓觀眾「大開眼界」的雷劇冠軍，毫無懸念由馬東錫、徐仁國兩位實力派男星領銜主演的《TWELVE》十二使者抱走，狂掃28張「差評票」，這部戲自從登場以來，負面聲浪就沒停過，如今拿下年度最差頭銜，許多劇迷都毫不意外。

緊追在後的亞軍，則是由男神李敏鎬與喜劇女王孔曉振攜手合作的《問問星星吧》。這部劇在年初首播時，就慘遭網友「吐槽」到體無完膚，不少人批評其劇情進展和節奏「簡直是尷尬癌末期」。最終它以15票的成績坐穩第二名。

廣告 廣告

更令人跌破眼鏡的是，連擁有超高人氣與討論度的《魷魚遊戲3》也難逃一劫，以10票拿下季軍。儘管找來李政宰、李炳憲兩位影帝級巨星同場飆戲，觀眾卻不怎麼買單。大家紛紛痛批：「內容缺乏新意，越拍越乏味！」此外，近期因「辱華風波」鬧得沸沸揚揚，由全智賢主演的《暴風圈》同樣被業界點名「表現平平，不如預期」以7票驚險擠進「最差四強」。

不過，除了年度爛劇排行外，演藝界也同步公布「年度最佳演員」票選結果，最大贏家即是人氣與實力兼具的「國民妹妹」IU（李知恩），她憑藉《苦盡柑來遇見你》的女主角一角，輕鬆摘下冠軍寶座，甚至超越在劇中飾演「媽媽」的資深演員廉惠蘭，人氣和演技都獲得了業界的高度肯定。而YoonA、朴寶英、韓石圭等大咖則緊隨其後，位列第3到第5名。值得一提的是，IU還與劇中搭檔朴寶劍被業界人士選為「年度最佳韓劇CP」，這對螢幕情侶的人氣果真是旺到發燙。

更多鏡週刊報導

金正恩轉戰「拍韓劇」 床戲、美女裸浴全入鏡！大膽挑戰新視角

《問問星星吧》李敏鎬拍到要整骨 孔曉振拒再上太空

《苦盡柑來》夫商吉淚憶亡父嘆孝心太遲 太太認證好老公是「梁寬植」