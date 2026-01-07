影帝來了！張震現身《幸福之路》唯一映後座談 售票時間曝光

男星張震憑藉感人力作《幸福之路》奪下第二座金馬影帝，該片將在1月29日上映。而張震也預計在12日現身唯一影人場，與觀眾進行30分鐘的深度映後座談。

男星張震在第62屆金馬獎，憑藉感人力作《幸福之路》奪下第二座金馬影帝。（圖／甲上娛樂 提供）

《幸福之路》是導演勞埃德李崔將自身短片延伸改編的首部劇情長片，談及選角，導演坦言，劇本創作之初便以張震為第一人選，「因為《臥虎藏龍》是我最愛的電影，我至少看了30幾遍！」巧合的是，他在金馬獎頒獎典禮上，正是從《臥虎藏龍》導演李安手中接過最佳新導演獎，讓他激動直呼：「一年前來台北說服張震到紐約拍戲，一年後再回到台北一起拿獎，真的像完成了一段很圓滿的旅程。」

張震以極度內斂而充滿力量的演出，透過細膩的肢體語言與微表情，刻畫一位在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親，將角色的尊嚴、脆弱與韌性層層堆疊。張震分享，這次以一種更放鬆的狀態投入演出，用最自然的方式呈現一位父親每日的努力、一次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福，呼應他在片中的口頭禪「勇敢一點，堅持就是勝利」，他表示，希望透過這部作品傳遞正能量。

張震將於12日現身唯一影人場，與觀眾進行30分鐘的深度映後座談。（圖／甲上娛樂 提供）

《幸福之路》劇情描述張震飾演在紐約打拼的外送員盧家成，在迎接分隔多年的妻子思語（陳法拉 飾）與女兒雅雅（魏愷樂 飾）團聚之際，卻在短短48小時內接連遭逢車輛失竊、租屋詐騙等打擊，剛萌生的安穩生活瞬間瓦解。為了撐起家庭，他一步步被逼近灰色邊緣，展開一段既真實又令人動容的人生考驗。《幸福之路》將於1月29日全台上映，1月12日將於大巨蛋秀泰影城舉辦唯一一場張震深度映後座談影人場，門票於8日中午12點正式開賣。