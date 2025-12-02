影帝吸毒後現身上海！「狂歡貼臉親吻」畫面流出 小粉紅怒：怎敢來這裡

娛樂中心／綜合報導

39歲南韓影帝劉亞仁因涉嫌長期非法濫用多種麻醉藥物及吸食大麻，今年7月遭法院判處有期徒刑1年、緩刑2年，另須支付200萬韓圜（約4萬台幣）罰金，雖無需入獄，但演藝事業重挫。不過，風波不影響他的私人活動。近日就有網友在中國上海 FOUND 158 廣場的 Reborn 酒吧目擊他與朋友聚會，引發熱議。

劉亞仁被拍到現身上海酒吧，和多名男性舉止親密。（圖／翻攝自微博）

有目擊者指出，當天劉亞仁和多名他與多位體型壯碩的男子（網友稱這類男性為「熊」） 互動極為親密，在包廂互動熱絡，隨著音樂擁抱、貼臉、親吻等舉動頻頻，現場看得出他心情相當放鬆。有知情人士更私下透露，劉亞仁目前的交往對象疑似是上海人，但並未獲官方證實。

劉亞仁被拍到現身上海酒吧，和多名男性舉止親密。（圖／翻攝自微博）

由於中國對涉毒藝人態度強硬，相關影片與目擊照在社群流出後立刻掀起大批討論。許多當地網友震驚留言，難以接受劉亞仁出現在中國公共場所，批評「一身毒，遠離」、「這種人還敢來中國？媒體還敢發？」也有人直言看完影片「之前的濾鏡全碎了」，感嘆他曾三度奪下忠武路影帝，如今卻「放飛自我」。也有網友疑惑，他因吸毒案被調查甚至傳出一度入監，如今突然出現在上海，「刷到直接懵圈」。

劉亞仁(左)與李秉憲(右)合作主演《最終對弈》。（圖／翻攝自網路）

劉亞仁的負面風波從 2023 年起連環爆，包括在美國吸食大麻、涉嫌教唆共犯用毒、協助共犯逃逸、教唆湮滅證據等，多項指控陸續曝光。去年7月他再被捲入性侵指控，一名男子控訴在私人住宅被性侵，不過檢方最終因證據不足未予起訴。儘管爭議不斷，他今年4月仍憑電影《終極對弈》入圍南韓「第23屆導演選擇獎」影帝，消息曝光也曾引發社群上不少討論。如今被拍到在上海酒吧與男性親密互動，再度成為網路焦點。

