影帝女兒「疑吸毒過量陳屍飯店」！遺體全變藍紫色 案發第一現場曝光

湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）被發現陳屍在飯店。（圖／翻攝自X平台 @nypost）

以《MIB星際戰警》系列走紅的好萊塢傳奇男星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones），其34歲女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）於美國時間元旦凌晨被發現陳屍在舊金山費爾蒙飯店（Fairmont San Francisco），最新消息指出，她疑似因吸毒過量身亡，當晚緊急通報內容與現場狀況也隨之曝光。

湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）從小跟隨父親腳步演戲。（圖／翻攝自X平台）

根據外媒《PEOPLE》取得的緊急調度通報音檔，消防與警方接獲報案時，案件被標示為「用藥過量等級3（code 3 for overdose）」，並註記出現「顏色改變（color change）」狀況。醫學上所稱的「顏色改變」，指的是因血液含氧量過低導致的「發紺現象」，會讓皮膚、嘴唇與指甲呈現藍色或紫色，通常與藥物過量、心肺功能異常有關。

警方與消防單位於1日凌晨2時52分趕抵費爾蒙飯店後，發現一名女性已無生命跡象，當場宣告死亡。執法人員透露，維多莉亞的嘴唇與指甲明顯泛藍紫色，第一時間便高度懷疑與藥物過量有關。外媒《TMZ》更進一步透露，有目擊者向第一線救護人員表示，維多莉亞在事發前曾吸食古柯鹼。據了解，她當晚與3至4名友人在飯店房間內跨年，眾人向警方表示，原本只是聚在一起迎接新年，未料卻發生憾事。

警方強調，目前未發現外力介入或他殺跡象，暫不排除藥物因素，但確切死因仍須等待法醫鑑定報告出爐。舊金山警察局、消防局與首席法醫辦公室均未對外透露更多細節。維多莉亞過去一年內曾多次與警方有接觸。根據法院紀錄，她曾因持有管制藥物、無處方使用藥物等罪名遭到逮捕，並於今年6月再度因家庭糾紛案被拘留，相關案件仍在司法程序中。

維多莉亞是湯米李瓊斯與前妻金伯莉亞克勞莉（Kimberlea Cloughley）所生，湯米李瓊斯現年79歲，兩人另有一名43歲的兒子奧斯汀瓊斯（Austin Jones）。維多莉亞自小成長於演藝世家，曾短暫踏入演藝圈，參與《MIB星際戰警2》、《籃球兄弟》，以及由父親自導的電影《馬奎斯的三場葬禮》。

家屬稍早發出聲明，感謝外界關心與慰問，同時請求外界給予家人隱私與空間。消息曝光後，也讓好萊塢影壇與影迷震驚不已，一名年僅34歲的生命，在新年第一天戛然而止，留下無限唏噓。

