影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣

探照燈影業年度最感人鉅獻《日租家庭》發佈首支中文預告及海報，金獎影帝布蘭登費雪再攀演技高峰、融化人心，橫掃國際各大影展觀眾票選獎感動全球，更榮登台北金馬影展觀眾票選外語片冠軍！

《日租家庭》敘述一名長年旅居東京且遭遇瓶頸的美國演員，乍逢一個前所未有的演藝機緣，在一家極不尋常的「日租家庭」藝能事務所任職、為素昧平生的人士扮演「替身」。當他一次次將自己完全融入客戶的日常生活中，表演與真實的界線，也因他所產生的真實情感連結，而開始模糊不清。但在正視自身工作的複雜道德層面之際，他也重新尋獲人生目標、歸屬感，以及人際關係的靜謐之美。

《日租家庭》中文版海報。（圖／探照燈影業）

本片由以《漫畫少女愛啟蒙》獲柏林影展電影大觀觀眾票選獎、執導熱門影集《怒嗆人生》的日本新銳導演宮崎光代執導，《神鬼傳奇》、《我的鯨魚老爸》金獎影帝布蘭登費雪主演，並與《正宗哥吉拉》資深日本影帝柄本明、《幕府將軍》平岳大及《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》山本真理等演技實力派同片飆戲，情感豐沛濃郁撼動人心！

除了橫掃芝加哥影展、夏威夷影展等國際各大影展觀眾票選獎，更在台北金馬影展觀眾票選外語片冠軍！本片亦獲選美國國家評論協會年度十大佳片，初次演戲的天才童星夏儂馬西納高曼以本片入圍評論家選擇獎最佳年輕演員。《日租家庭》2026年2月13日全台上映。



