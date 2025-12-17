影帝張震接棒金馬獎主席 引用《阿甘正傳》經典名言「跑下去」

金馬影帝張震接任金馬主席，是影壇的重磅消息。（金馬提供）

金馬執委會17日公布現任主席李屏賓4年任期將屆，功成身退，將交棒金馬影帝張震，張震表示：「這個夏天我看了張艾嘉導演製作的1齣舞台劇，那是她多年推動果實基金會的成果。我非常佩服張姐對表演和影視的推動和投入，以及她幾10年來從未間斷的熱情與堅持。當賓哥（李屏賓）邀請我接任金馬主席時，我十分意外。」

張震過去從未想過自己能擔任金馬主席，也不確定主席的職責為何，「但在賓哥和執行長聞老師（聞天祥）的說明下，我開始思考，除了演戲，我是否還能為電影做更多？專業的金馬團隊，讓我能夠無後顧之憂地接受這個全新的挑戰。此刻，我腦海裡浮現《阿甘正傳》的經典台詞：『人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一塊會是什麼味道。』我不應該推辭。或許我就是該像阿甘一樣，繼續跑下去。期許下1個金馬依然很金馬。」

李屏賓則分享：「自2021年底接下金馬執委會主席後，心中念念不忘的，是之後4年的責任，要繼續保持金馬自由、公平、開放的精神，成為電影界的典範；也要承先啟後，讓年輕電影人藉此走向世界。」

接著李屏賓提到：「另外還有1項更艱難的任務。4年前從李安導演手中接下主席職位，4年後要請哪1位電影人來接棒，繼續與大家往前走？這幾年的思量與觀察，心中期許金馬要保持創新與活力，主席也需要更年輕化。長久考慮後，心中出現的人選便是張震。」並透露李安非常支持這個想法，電影基金會朱延平董事長及諸位董監事也都同意。

張震以楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》步入影壇，曾6度提名金馬獎最佳男主角，以《緝魂》、《幸福之路》兩度榮登金馬影帝，並以後者提名本屆美國獨立精神獎最佳主演。除了與侯孝賢、楊德昌、李安、王家衛、田壯壯、吳宇森、鍾孟宏等導演合作，觸角也伸向國際，演出《沙丘》、《龍先生》、《窒息情慾》等片。

