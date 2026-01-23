影帝徹底消失變外送員 《幸福之路》攜手「天選童星」爆觀眾淚腺

張震為戲瘦身並素顏上鏡，真實還原紐約外送員的滄桑生活。（甲上提供）

金馬影帝張震再推感人力作！由他領銜主演的電影《幸福之路》將於 1 月 29 日全台上映。張震在片中褪去銀幕男神光環，化身為在紐約街頭奔波、為家庭苦撐的外送員父親，以真摯內斂且充滿人生份量的演技，演繹出平凡而偉大的父愛，被網友譽為繼《當幸福來敲門》後最直擊人心的情感傑作。

片中張震飾演長年旅居紐約的盧家成，原以為終於迎來與妻女團聚的幸福時光，卻在短短 48 小時內接連遭遇人生重擊。為了精準呈現角色滄桑感，張震在開拍前每日跑步瘦身、深入觀察外送員日常，甚至在開拍當天主動要求剪髮並素顏上陣，與過往形象判若兩人的敬業態度，讓導演驚嘆：「他在短短一周內就徹底變成了另一個人。」

廣告 廣告

《幸福之路》深刻描繪父女溫情，直擊人心的演技獲封年度佳作。（甲上提供）

23日曝光的終極版預告中，另一大亮點莫過於張震與飾演女兒的童星魏愷樂。魏愷樂（藝人翁滋蔓外甥女）雖為素人，卻是導演從千人試鏡中選出的「天選之人」。預告中，當張震詢問女兒為何拍這麼多照片時，她輕輕挪移拍立得並靦腆笑說：「移動一下，故事就不同了。」這句充滿童趣卻富有哲理的話，精確點出全片關於轉念與希望的情感核心。

童星魏愷樂親手操刀片中拍立得，以純真視角捕捉動人瞬間。（甲上提供）

張震對魏愷樂的表現讚譽有加，並透露片中出現的拍立得照片皆由她本人親手拍攝。劇組在殺青後更將照片集結成冊，讓張震珍藏至今。導演也直言：「如果這個角色不成功，電影就不會成功，而愷樂帶領我們用她的視角看世界，完美詮釋了故事的靈魂。」

張震坦言，劇本中角色處於困境卻依然溫暖的心境與他產生強烈共鳴，他也希望透過這部片傳遞「努力打拼、不輕言放棄」的正能量，在寒冬中為觀眾注入一股暖流。《幸福之路》將於 1 月 29 日上映。

更多鏡週刊報導

李荷妮懷孕六周拍雙人瑜伽嚇壞河正宇

《國寶》「IMAX 4K全新升級版」回歸大銀幕 經典明信片同步限量發送

施名帥目睹亂葬崗遺骸 廢棄屋一進門就暈