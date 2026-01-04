影帝愛女「元旦陳屍飯店」！79歲湯米李瓊斯首發聲

湯米李瓊斯痛失愛女後首發聲。圖為湯米與現任妻達恩勞雷爾-瓊斯。（圖: shutterstock／達志）

79歲好萊塢影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）有過3段婚姻，並與第二任妻子育有2個孩子，不過，其中一名女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones），卻在今年新年第一天驚傳猝逝，震撼許多人。對此，維多利亞的家人也發表聲明回應了。

維多利亞瓊斯的噩耗曝光後，儘管確切死因仍有待警方調查確認，但相關傳聞已經引發外界熱烈討論，因此包含湯米李瓊斯在內的家人，時隔一天後正式出面發聲，「我們感謝大家所有的慰問、關心和祈禱，在這段艱難的時刻，請尊重我們的隱私。謝謝」。

綜合外媒報導，救護人員1月1日在凌晨2點52分接獲通報，一名女子倒臥在五星級費爾蒙飯店（Fairmont Hotel）14樓走廊，但警消抵達時已無生命跡象，當場宣告死亡。後來有檢方證實，女子的身分正是湯米李瓊斯的女兒維多利亞，目前得知當時報案電話被歸類為「三級代碼，藥物過量，膚色改變」，推測可能是血液中含氧量過低，導致皮膚呈現藍色、紫色變化。

34歲的維多利亞瓊斯曾跟隨爸爸腳步進入演藝圈，演出作品包含《MIB星際戰警2》、《馬奎斯的三場葬禮》、《籃球兄弟》等，其中《馬奎斯的三場葬禮》正是父親湯米執導的電影。湯米過去受訪時透露，維多利亞是一名優秀的演員，但有次女兒差點被自己開除，因為女兒不肯早上5點起床拍戲，怎料工作人員還是把她叫醒，才終於趕到片場；如今憾事傳開後，令大批親友、粉絲感到遺憾。

