影帝戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映 揭密與作家夏曼藍波安的「海洋情緣」

夏曼藍波安出席以他與兒子為主角拍攝的文學紀錄片《大海浮夢》首映，透露他與戴立忍的奇妙緣分。董孟航攝

以海洋文學家夏曼藍波安為主角拍攝的文學紀錄片《大海浮夢》，今（17日）舉辦首映會，主角夏曼藍波安特地從蘭嶼遠道而來出席。現場除了金馬導演陳潔瑤攜手鄭有傑、盧盈良到場，金馬影帝戴立忍也驚喜現身支持，透露兩人奇妙緣分。

戴立忍會現身首映會，源自於當初導演周文欽與夏曼・藍波安，就是在戴立忍的船上相識。夏曼・藍波安透露，戴立忍導演有艘豪華的帆船，兩人因為一瓶威士忌結緣：「我本來不喝酒的，但當時戴立忍拿了一瓶高級的威士忌來，最後我才認識了戴立忍這個好朋友。」

橫跨70年影像紀錄達悟文化傳承 戴立忍感念齊柏林與周文欽捕捉台之美

戴立忍表示：「我是少數能和夏曼老師一起游泳、一起潛水的人，他在水下和陸地上的節奏完全不同，他在海中身影非常優雅，在水底下有如芭蕾舞者。」戴立忍也提到已故的導演齊柏林：「我有兩個朋友，一位是從空中拍台灣的導演，我當時有榮幸跟他搭直升機一起拍攝，然後另一個就是周文欽導演，從水底下看台灣，我也很幸運參與了他一部分的拍攝。」

紀錄片《大海浮夢》由周文欽執導，鏡頭跟隨夏曼藍波安上山下海，今昔影像跨度長達70年，深刻記錄了父子3代伐木造船、夜航捕魚的文化傳承。夏曼藍波安回憶，當初周文欽拿著攝影機來蘭嶼時根本沒有明確目的，他看著這位憨厚的男人，便主動提出付錢請對方拍攝，這才留下了珍貴的海洋實踐紀錄。

夏曼・藍波安回顧自身生命歷程，談到少年時期在蘭嶼求學的孤獨與飢餓，他10歲便立志考上高中、大學乃至博士，國中時因無書可讀，竟把三年的英文課本念得滾瓜爛熟，讓他的英文能力比中文還好，卻在考上大學時，拒絕用原住民加分的方式，進入師範大學或醫學院就讀，認為成績不好進去唸書最後也是跟不上進度。最後靠著自己能力考上淡江大學法文系。

戴立忍（右1）近年來以船為家，他買了一艘豪華帆船停泊在烏石港，也是他介紹導演周文欽與夏曼藍波安認識，才促成了記錄這部記錄海洋與達悟族生活的紀錄電影《大海浮夢》。董孟航攝

飢餓邊緣過著幸福的日子 達悟族的男人要會造拼板舟

1990年，他決定回到蘭嶼生活，形容自己是「在飢餓的邊緣過著幸福的日子」，也是「飢餓建立的我的文學創作。」因為出海捕魚能讓他獲得老婆的讚美：「這是我的男人。」對他而言，蘭嶼的雨林、生態與海洋，共同構成他的「生命圈」，也是《大海浮夢》的創作核心。

夏曼表示打造拼板舟是達悟族男人的天職，他承接了父親遺訓並親身帶著兒子打造拼板舟，是一段將身體經驗、海洋倫理與父子關係緊密連結的生命教育。而「現實版的《大海浮夢》是2005年六月，我在印尼丶紐幾內亞一帶的海域，駕舟航海冒險一個月，被太陽曬到猶如黑人，返家時連我的太太丶三個孩子都認不得我。」

導演周文欽（左起）、夏曼藍波安、出品人童子賢與政大台文所教授孫大川出席記錄電影《大海浮夢》首映會。董孟航攝

周文欽坦言拍攝飛魚季、海上作業與造舟過程，必須面對季節、風浪與天候的高度不確定性，「每一次出海，都是把自己交給自然。」他也提到，達悟族對於山林與海洋的使用，始終建立在永續與傳承之上，「一艘拼板舟，就是一個家庭的生命圈，也是達悟男人一生的天職。」《大海浮夢》將於2026年1月9日全台上映。



