影帝機場崩潰！梁朝偉眼神求救劉嘉玲 網笑翻：社恐遇難現場
梁朝偉與劉嘉玲這對結婚17年的銀色夫妻檔，日前在日本北海道新千歲機場的互動畫面在網路瘋傳。根據目擊者描述，當天梁朝偉身穿黑色運動服在海關檢查行李，卻未直視工作人員，而是瞇起雙眼、眉頭深鎖地望向站在遠處的劉嘉玲，神情流露明顯的迷惘與無措。
這一幕被網友解讀為用眼神求救，現場不僅海關人員順著他的視線看去，隨行助理也伸手指引方向試圖解圍。由於梁朝偉向來給人冷靜內斂的印象，這次難得流露出略顯無助的表情，與平時沉穩形象形成強烈對比。
早一步完成通關的劉嘉玲，身穿棕色毛絨長外套，戴著藍色毛帽，雙手插在口袋裡，神情從容地站在一旁等待。面對丈夫投來的求助眼神，她並未急著上前協助，反而淡定旁觀，從肢體語言分析，似乎還帶著幾分看熱鬧的笑意。
畫面曝光後迅速在社群平台發酵，網友紛紛留言表示梁朝偉永遠用眼神向劉嘉玲求救，嘉玲姐完全是看戲模式開啟，形容兩人是女A男O的經典互補組合。這對被網友笑稱為I人配E人最佳示範的夫妻，多年來性格上的反差反而成了外界津津樂道的甜蜜亮點。
據悉，梁朝偉與劉嘉玲皆是滑雪愛好者，北海道二世古幾乎成為他們的固定冬季度假地。去年底也曾被拍到與好友王菲、李嫣以及舒淇夫婦同行滑雪。這回兩人再度低調現身，身邊僅有助理隨行，外界推測應是想享受屬於兩人的雪國時光。
不過這組照片在網路迅速流傳後，也引發部分網友對隱私界線的質疑。有網友認為在機場通關與安檢區域屬於較為敏感的空間，拍攝並公開藝人私人行程恐涉及隱私與安全問題。支持者則認為照片僅捕捉輕鬆互動畫面，並未造成實質影響。
劉嘉玲日前在中國綜藝節目《一路繁花2》中罕見談及與梁朝偉的感情歷程。當被問到是否曾出現過動搖時，她坦言其實有，說沒有是假的，但最終仍認定梁朝偉是最適合自己的人，也是最好的選擇。她更表示自己感到幸運的是對方同樣如此認為，讓外界再次見證這對夫妻多年來穩固的情感基礎。
其他人也在看
《零日攻擊》前進美國國會放映 美退將發文讚「必看作品」
台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，本月1日起從西雅圖首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。
曾莞婷靠「1神器」在藝人群驕傲封神！再加碼6位數大紅包豪撒員工
曾莞婷去年拿下戲劇金鐘女配角後，更成為各家品牌爭相邀約的合作對象。近日她第三度擔任網卡品牌代言人，她分享自己在海外曾遭遇的「斷網慘案」，更揭密如何在菲律賓小島靠著神級訊號封神，成為同場藝人們眼中的救星。談到去海外旅遊最怕的事，曾莞婷回憶起一段在歐洲的崩潰經歷。當時她正為品牌進行跨境直播，沒想到當地收
過年選片攻略｜影音平台、電影台必看《侏羅紀世界》《不可能的任務》《小小兵》系列電影這裡追
春節連假就是補完經典系列電影的最佳時機！如果你不想花時間滑片單、不知道從哪一系列開始追，這篇直接幫你整理好2026年春節期間電視台強檔播出片單，以及線上影音平台能一次補齊的系列電影。不論是動作爽片、科幻史詩還是經典冒險，包括在去年陸續推出續集的《侏羅紀世界》、《不可能的任務》、《阿凡達》、預計今年上映續作的《小小兵》、《王者天下》等系列電影都能一口氣追完。過年不只追劇，電影馬拉松更過癮。
李千娜退演不冷場！《陽光女子合唱團》女星加入櫻花季 神秘嘉賓曝光
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導原定於3月13日登上「高雄櫻花季」舞台的李千娜，日前因電影《世紀血案》風波，宣布退出演出。櫻花季主辦單位昨（11）日...
狂掃316席！「高市早苗時代」來了 陳天隆吐內幕：防衛升級、台日更鐵
日本政壇拋出震撼彈！第 51 屆眾議院選舉結果正式揭曉，自民黨上演驚奇大逆轉，一口氣狂掃 316 席，單獨跨越三分之二修憲門檻，不僅刷新戰後單一政黨最高席次紀錄，更宣告日本正式邁入「絕對安定」的強勢執政期。對此，我國總統府國策顧問、日本台灣後援會會長陳天隆直言，這不只是數字的勝利，更象徵日本國會結構發生質變，未來政策推動將全面加速，對台灣而言更是「超級大利多」。
等丟回收轉眼人不見！ 宜蘭清潔隊救援跌落深溝7旬婦
宜蘭市7旬蔡姓婦人，上月30日準備丟棄玻璃回收物，卻不慎摔落一旁約1層樓高的排水溝，清潔隊員納悶「阿姨怎麼不見了？」聽聞呼救聲，最後在伸手不見五指的深溝找到人，隨即搬來長梯救援，市長陳美玲今天表揚這群熱心隊員，獲救老婦也現身致謝「救命恩人」。
炎亞綸痛談19年前陰影！稱車上遭飛輪海隊友「伸手褲內」不當觸碰
（記者張芸瑄／綜合報導）飛輪海於2005年出道，由汪東城、辰亦儒、吳尊與炎亞綸組成，曾在華語樂壇掀起高人氣。炎 […]
柯文哲尾牙唱到哭「心中枷鎖如何解脫」緊握拳頭 影片曝光網友吵翻
民眾黨昨晚（11日）舉辦尾牙，前主席柯文哲上台高歌，分別唱了洪榮宏〈一支小雨傘〉、伍佰〈挪威的森林〉等經典歌曲，尤其在唱〈挪威的森林〉期間拳頭數度緊握，最後一句「只是心中枷鎖該如何才能解脫」彷彿唱出千頭萬緒。只是影片曝光後，留言區成了白綠支持者互嗆的戰場。
尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問 眾人揭真相：不是不喝
PTT網友發文指出，公司尾牙宴上八、九年級新進員工幾乎滴酒不沾，面對長官敬酒，多以駕車或過敏婉拒，引發網路社群熱議。此現象挑戰台灣職場傳統「拚酒文化」，顯示世代觀念差異。貼文曝光後，鄉民一面倒支持年輕世代做法，認為健康意識抬頭、酒駕法規嚴格，加上年輕人更重視個人界線，不願為「合群」而犧牲健康或承擔法律風險。此趨勢凸顯職場文化正轉變，健康與個人權益日益受重視。
周杰倫直指「方文山變了」！ 合作27年突嘆：已經不是我認識的他
天王周杰倫與作詞人方文山合作27年，黃金搭檔創作無數經典歌曲。不過，周杰倫近來忽然在社群網站發文，直呼：「他已經不是我認識的那個文山了」，並透露原因。
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
鴻海尾牙抽1000萬特別獎！「籤筒名單」爆藏內幕：郭台銘厲害的地方
全球科技龍頭鴻海於12日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，創辦人郭台銘豪氣投下震撼彈，準備總額「1億元」的創辦人特別獎，現場抽出10位每人爽領「1000萬」現金的超級幸運兒。不過就有網友曝光內幕，透露可以抽1000萬的「籤筒」中，其實都是事先規劃好的特優名單，不是所有人都能隨機抽的。
人瑞閃婚內幕／12年前親筆信曝光！老代書曾防看護「騙財逃走」 家屬揪婚姻無效鐵證
北市102歲王姓老代書近期因與68歲賴姓女看護閃婚案鬧得沸沸揚揚。根據《鏡報》追查，早在12年前王老先生就曾因「天馬債券」案與其自稱「乾兒子」的張姓房仲對簿公堂。雖然法院最終判被告無罪，但判決書意外揭露，王老先生曾親筆寫下防範賴姓女看護騙財的文字。
退休女師…小蜜蜂播1年「機掰人」超渡鄰居！判決曝 丈夫嘆：該關就關
以牙還牙！高雄一名陳姓婦人是退休老師，家住前鎮區一處連棟透天厝，疑似不滿鄰居製造噪音害她睡不著，突發奇想拿出過去上課用的「小蜜蜂」放在陽台，當街播放「機X人」、「Ｘ你娘機掰」、「蕭查莫」等髒話，一放就是1年多，附近10戶鄰居不堪被「噪音暴力」集體怒告，女師被依強制罪判刑3個月。丈夫似乎也拿妻子沒輒，坦言曾經想搬家，但家裡已經沒錢，如今判決出爐，該關就關。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
「500元運動幣」今抽籤！1招秒查中籤結果 領取、使用方法一次看
運動幣抽籤時間就在今（12）天！為落實全民運動政策目標，運動部預計發放60萬份面額500元的「運動幣」。至於運動幣中籤結果該如何查詢、使用，《東森財經新聞》記者為大家整理好「運動幣懶人包」，讓大家一看就懂！
蔡依林「愛迪達新中式外套」搭北臉外套太有型！「1單品」幾乎焊上身，保暖又防風！
蔡依林現身VALENTINO 大秀之前，機場穿搭再次成為時尚焦點。這次她以層次混搭演繹「舒適也能很有態度」的旅行穿搭公式，先是套上話題滿滿的 adidas 新中式運動外套，外層再加上 SKIMS x
艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。