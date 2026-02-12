影帝機場崩潰！梁朝偉眼神求救劉嘉玲 網笑翻：社恐遇難現場

梁朝偉與劉嘉玲這對結婚17年的銀色夫妻檔，日前在日本北海道新千歲機場的互動畫面在網路瘋傳。根據目擊者描述，當天梁朝偉身穿黑色運動服在海關檢查行李，卻未直視工作人員，而是瞇起雙眼、眉頭深鎖地望向站在遠處的劉嘉玲，神情流露明顯的迷惘與無措。

這一幕被網友解讀為用眼神求救，現場不僅海關人員順著他的視線看去，隨行助理也伸手指引方向試圖解圍。由於梁朝偉向來給人冷靜內斂的印象，這次難得流露出略顯無助的表情，與平時沉穩形象形成強烈對比。

早一步完成通關的劉嘉玲，身穿棕色毛絨長外套，戴著藍色毛帽，雙手插在口袋裡，神情從容地站在一旁等待。面對丈夫投來的求助眼神，她並未急著上前協助，反而淡定旁觀，從肢體語言分析，似乎還帶著幾分看熱鬧的笑意。

畫面曝光後迅速在社群平台發酵，網友紛紛留言表示梁朝偉永遠用眼神向劉嘉玲求救，嘉玲姐完全是看戲模式開啟，形容兩人是女A男O的經典互補組合。這對被網友笑稱為I人配E人最佳示範的夫妻，多年來性格上的反差反而成了外界津津樂道的甜蜜亮點。

據悉，梁朝偉與劉嘉玲皆是滑雪愛好者，北海道二世古幾乎成為他們的固定冬季度假地。去年底也曾被拍到與好友王菲、李嫣以及舒淇夫婦同行滑雪。這回兩人再度低調現身，身邊僅有助理隨行，外界推測應是想享受屬於兩人的雪國時光。

不過這組照片在網路迅速流傳後，也引發部分網友對隱私界線的質疑。有網友認為在機場通關與安檢區域屬於較為敏感的空間，拍攝並公開藝人私人行程恐涉及隱私與安全問題。支持者則認為照片僅捕捉輕鬆互動畫面，並未造成實質影響。

劉嘉玲日前在中國綜藝節目《一路繁花2》中罕見談及與梁朝偉的感情歷程。當被問到是否曾出現過動搖時，她坦言其實有，說沒有是假的，但最終仍認定梁朝偉是最適合自己的人，也是最好的選擇。她更表示自己感到幸運的是對方同樣如此認為，讓外界再次見證這對夫妻多年來穩固的情感基礎。

