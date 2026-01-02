影帝湯米李瓊斯「元旦痛失愛女」！倒臥酒店走廊猝逝 死因成謎

好萊塢影帝湯米李瓊斯，在元旦這天痛失愛女。（圖／華納提供）

79歲的美國好萊塢影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）在2026年元旦迎來家庭悲劇。他的女兒維多莉亞瓊斯（Victoria Jones）被人發現陳屍在舊金山一間高級酒店房間內，享年34歲，確切死因還有待法醫檢驗。

綜合外媒報導，舊金山消防局證實，1月1日凌晨2點52分接獲通報，一名女性倒臥在五星級費爾蒙酒店（Fairmont Hotel）14樓走廊內，警消抵達時已無生命跡象，宣告死亡。據報告顯示，首名目擊者是一名房客，起初以為女子只是喝醉，才通報酒店員工，員工抵達後則立即採用CPR急救並報警。警方調查指出，現場並無明顯他殺、輕生等證據，並將案件與遺體交由法檢偵辦。

另據，娛樂媒體《TMZ》報導，檢方證實該名女性死者，正是湯米李瓊斯的女兒維多利亞，但確切死因還有待官方釐清。至於湯米李瓊斯的家人、團隊尚未作出回應。

34歲的維多莉亞瓊斯是湯米李瓊斯與第二任妻子的女兒，童年時期就跟隨老爸的腳步進到片場，並在多部電影中客串演出，包含2003年的電視劇影集《籃球兄弟》、2005年的父親執導的電影《馬奎斯的三場葬禮》等，其中最著名的就是《星際戰警2》，維多莉亞在裡面飾演一位被消除記憶的一家三口女兒。長大後的她，時常陪伴父親出席多項首映會、宣傳活動，好感情眾所皆知。沒想到卻迎來噩耗，也震驚美國娛樂圈。

