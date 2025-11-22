影帝秦祥林旋風返台兩天挺《民歌》 陶晶瑩帶女兒追「媽媽年代的TWICE」
匯聚74位重量級民歌手，以122首經典金曲，打造長達7小時的音樂時光機，重現民歌年代的黃金記憶的《臺北大巨蛋 民歌大團圓》演唱會，今（22日）在大巨蛋盛大登場，演出以「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大篇章貫穿，讓全場觀眾穿越時空，共度這場年度最具代表性的民歌壓軸夜。
現場最大驚喜莫過於旅居美國多年的金馬影帝秦祥林，他與太太低調以一般觀眾方式進場、入座，展現恬淡甜蜜，引發現場騷動。他此次特地返台兩天，專程欣賞多年好友的演出。對於最愛民歌，他幽默笑說「太多了，很難選」，用手勢比出「無法數清」。
中生代歌手陶晶瑩一連演唱張雨生的〈天天想你〉與蔡藍欽的〈這個世界〉，她坦言從小聽民歌長大，深受民歌薰陶。隨後她更邀請女兒「荳荳」上台打招呼，笑稱：「請先陪媽媽來看我那個年代的TWICE！」母女逗趣互動溫馨可愛。
美中不足的是，原訂開場的「金曲小姐」洪小喬因日前不慎跌倒需返家休養而臨時缺席，令歌迷深感不捨。為延續經典精神，主辦單位緊急調整，由「擎天七美」登台，以〈愛之旅〉與〈你說過〉兩首洪小喬的成名曲開場，重新喚起全場對經典旋律的感動。
